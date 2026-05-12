[인터뷰] 천하람 "시끄러운 소수가 조용한 다수의 삶 망쳐…개혁신당이 판 바꿀 것"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 천하람 개혁신당 원내대표

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● 천하람 개혁신당 원내대표 인터뷰



"한국 정치, 시끄러운 소수가 조용한 다수의 삶 망쳐"

"민주는 오만 국힘은 무능…새로운 정치세력 등장해야"

"개혁신당 공천, 모든 정당 통틀어 가장 잘 돼"

"개혁신당 후보들 저평가돼…실체 봐주셨으면"

"손에 더러운 것 묻은 사람은 남 비난할 자격 없어"

"국힘, 민주 '사법 내란' 손가락질해도 효과 미미"

"양향자, 경기지사 단일화 논의 꺼려"

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▷ 주영진 / 앵커 : 이번 지방선거 국회의원 재보선에서 소수 정당의 목소리, 후보들의 목소리 직접 들으시기 어려우셨는데 오늘 개혁신당의 천하람 원내대표 모시고 개혁신당 이야기 좀 여러분께 들려드리겠습니다. 어서 오십시오.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 안녕하세요. 개혁신당 천하람입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 조금 전에 축구하는 모습이 영상에 나오던데요. 아이들하고 같이?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 제가 사실 저도 축구를 오랜만에 해봐서 뛸 수 있을까 우려가 있었는데 제가 골도 넣고 생각보다 뛸 수 있더라고요. 앞으로 열심히 하려고요.



▷ 주영진 / 앵커 : 축구를 한 이유가 있을 것 같아요?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 최근에 제가 김민석 총리한테 대정부질문을 하면서 요즘 초등학교에 점심시간에 축구 못 하게 하는 학교가 그렇게 많다는 걸 물었거든요.



▷ 주영진 / 앵커 : 정말이요?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 아셨어요?



▷ 주영진 / 앵커 : 요즘 운동회, 소풍 안 한다는 얘기는 들었는데.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 그것도 제가 같이 질문했던 건데 이게 요즘 민원이 너무 많아서 점심시간에 애들을, 축구를 못 하게 한대요.



▷ 주영진 / 앵커 : 왜요? 시끄럽다고요?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 아니요, 시끄러운 것도 있고 다치면 그게 선생님들한테 어마어마하게 민원이 들어오고 고소, 고발이 들어오고 심지어는 '우리 애는 왜 안 끼워주냐?' 박탈감, 소외감 민원까지 들어온다는 거예요.



▷ 주영진 / 앵커 : 진짜 많이 달라졌네요.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 진짜 심각해서, 저도 이 부분이 처음에는 그런 일이 있어 봐야 정말 국내에 한두 군데 있겠지, 그랬는데 저희가 조사해 보니까 전국의 300개가 넘는 학교에서 점심시간에 축구를 금지하고 부산 같은 경우에는 3분의 1이 넘는 초등학교에서 축구를 금지한다는 거예요. 그래서 제가 이거는 말이 안 된다.



▷ 주영진 / 앵커 : 학교 차원에서 축구를 아예 금지한다고요?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 점심시간에 축구를 못 하게 한다는 거예요. 그래서 제가 부산에 가서, 우리 정이한 부산시장 후보와 같이 또 우리 학생들하고 같이 축구하면서 운동장에서 뛰어놀 자유를 돌려드려야 한다. 그렇게 해서 제가 '아이들의 목소리는 소음이 아니다' 법도 만들고 민원 대응 체계 자체를 근본적으로 개선해야 한다는 것을 지금 개혁신당 후보들이 계속해서 공약으로 지금 하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 아이들이 뛰어놀면서 내는 밝은 웃음소리, 고함 이런 것들은 절대 소음이 아니다.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 이것도 놀라운 게요.



▷ 주영진 / 앵커 : 이것도 법을 만들어야 하는 상황이 된 겁니까?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 저도 참 안타까운데, 우선 운동회 방금 말씀하셨잖아요. 작년에 112에 운동회 소음으로 신고된 게 350건이에요. 그런데 이게 2018년에.



▷ 주영진 / 앵커 : 전국 차원에서요?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 네. 2018년에는 70건이었는데 많이 늘었습니다. '초품아(초등학교를 품은 아파트)' 이런 것도 많아지다 보니까. 그런데 경찰이 실제 출동한 게 345건입니다. 그러다 보니까 경찰이 운동회에 출동하면 그 학교 운동회 분위기도 망치지만, 이게 소문이 나서 주변의 학교들도 야, 우리도 운동회 하지 말아야겠다. 해도 그냥 체육관에서 조용히 하고 말아야 하겠다, 이렇게 가는데 이건 아니에요. 저는 점심시간에 축구도 그렇고 운동회도 그렇고 소풍도 그렇고 이거 단순히 아이들이 노는 게 아닙니다. 이게 교육이고 사회성 발달이고 거기서 인생을 배우는 거예요. 저는 이런 부분들이 소수의 시끄러운 사람들의 민원 때문에 조용한 다수 학생의 삶이 망가져서는 안 된다고 총리께도, 대통령께도 말씀을 드렸고. 그런데 저희가 법도 냈는데요. 그런데 법 내기 전에도 벌써 성과가 나왔습니다. 그러니까 제가 이제 '아이들의 목소리는 소음이 아니다' 법을 내면서 경찰청하고 협의를 하지 않았겠습니까? 경찰청에서 앞으로 운동회 소음 민원에는 최소한 경찰차 출동 안 하겠다고 저희 의원실에 지금 답을 했어요. 그래서 조금씩 개선이 되어 나갈 것이다, 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 저도 제가 사는 아파트 엘리베이터에 뭐가 글이 붙어 있더라고요. 그랬더니 옆에 있는 학교가 언제, 몇 월 며칠에 체육대회를 하는데 그날 하루 조금 시끄러울 수 있는데 그날만 조금 이해해 주시면 더 열심히 공부하겠습니다라는 글을 보면서 그렇구나라고 넘어가는데 그런 글들을 보고 또 오히려 더 민감하게 반응하고 이런 분들이 있다는 거고.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 그래서 이게 일본에서도 유사한 입법이 있었고 또 베를린시에서도 이런 입법이 있었는데 제가 바라는 것은 제가 낸 법안 통과 안 돼도 됩니다. 그런데 우리가 인식이 개선돼서 정말로 1년에 한 번 있는 운동회, 우리 학생들에게 중요한 교육의 일환이니까 이거는 민원 넣지 말자. 그리고 민원 넣어도 일선 교사한테 그 민원 떠넘기지 말고, 책임 있는 위치에 있는 사람들이 아닌 건 아닙니다. 이 민원은 못 들어드립니다. 하루 정도는 저희가 운동회 해야 합니다라고 이야기할 수 있는 그런 인식 개선과 문화로 넘어가야 한다, 그 말씀을 드리고 싶습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 비슷한 사안이 또 국무회의에서 이재명 대통령도 상당히 강조했던 부분 아닙니까?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 그렇죠, 제가 사실은 김민석 총리하고 대정부 질의를 하고 이 문제가 좀 공론화가 되면서 대통령도 말씀하셨고요. 제가 최근에 대통령하고 오찬을 하면서도 이 문제 다시 한번 말씀을 드렸고.



▷ 주영진 / 앵커 : 작은 정당 대표들하고 만났을 때.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 네, 맞습니다. 그러고 나서 또 강유정 수석대변인이 지금 보면 선생님들이 민원, 소송, 고소, 고발을 혼자 대응해야 해요. 그래서 제가 이런 부분을 교사 소송 국가책임제를 좀 하자, 대통령께도 건의를 드렸더니 청와대 수석대변인도 적극 검토하겠다라고 지금 답변이 나와서 조금씩은 개선돼 나갈 것 같고. 이렇게 여론이 올라온 김에 저희도 꼭 성과를 내야 하겠다, 생각하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 학부모님들 내 아이 귀하게 생각하고 또 혹시 소외 받을까 걱정하는 마음도 충분히 이해를 합니다만, 동시에 선생님들도 능동적으로 어떤 민원이나 이런 데 대응할 수 있으려면 소송 국가책임제 이런 부분도 한번 적극적으로 검토해 볼 만한 사안은 아닌가. 그래야 아이들을 주도적으로 적극적으로 가르칠 수 있지 않을까 생각이 듭니다.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 역시 훌륭한 앵커입니다. 저도 이걸 하자는 게 선생님들을 보호하자는 것도 있지만, 선생님들이 위축되면 결국 우리 학생들의 체험이 위축되거든요. 그걸 막자는 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 조금 전에 부산시장 후보와 함께 축구했다고 말씀하셨는데 부산시장 정이한 후보가 TV 토론, 이 문제 때문에 단식도 하고 그러지 않았습니까?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 단식하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금도요?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 아직 해결이 안 됐습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 언제까지 그러면 하는 겁니까? 선거 운동해야 할 텐데. 이렇게 단식하면 어떻게 합니까?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 지금 정이한 후보가 저도 되게 보기 딱한 게 지난번에 음료수 테러 때문에 또 머리도 다치고 해서 병원 신세를 졌었고 지금 실제로 선거운동 한창 해야 하는데 단식을 하고 있어요. 이게 그렇습니다. 지금 부산시장 후보가 아마 그렇게까지 난립하고 있지 않은 상황에 3명이 경기를 뛰고 있는데 중계를 2명의 선수만 해 주면, 그러면서 2명 중의 한 선수한테 투표하세요 그러면 이건 말이 안 되는 거거든요.



▷ 주영진 / 앵커 : 이게 지금 언론사 주최, 주관 토론회죠? 선관위 주관이 아니고?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 그러니까 정확히 말씀드리면 선관위 주관 토론회는 개혁신당 후보가 의무적으로 참여를 해야 하고 꼭 불러야 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠, 지난 총선에서 의석을 또 3석을 얻은, 이게 조건이 될 거예요.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 저희가 이제 전국 선거에서 총선에서, 3% 이상 대선에서 3% 이상 조건인데.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 저희가 지난 대선에는 8%를 훌쩍 넘겨서 받았기 때문에 당연히 참석권이 있는데 언론사 주관 TV 토론은 이게 약간 후보들 마음이에요. 그러다 보니까 박형준 후보는 최근에 정이한 후보한테 와서 나는 정이한하고 같이 토론하고 싶다고 했기 때문에 크게 비판하고 싶지는 않습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이준석 대표 SNS에서 봤어요. 그 사진.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 왔었고 지금 전재수 후보만 오케이 하면 정이한 후보를 끼운 제대로 된 토론회를 할 수 있고요. 그러니까 이게 그런 거예요. 제가 얘기를 들어보니까 기득권 양당이 이해관계가 일치한 겁니다. 박형준 후보 입장에서는 보수표를 갈라 가는 게 싫었던 거고 전재수 후보 입장에서는 괜히 정이한 후보 나와서 까르띠에 이슈 물어보고 논두렁에 하드디스크 버린 얘기 물어보고 하면 2 대 1 구도가 될까 봐 싫었던 거거든요. 그런데 죄송한 말이지만, 본인들이 싫은 건 본인들 사정이고 TV 토론을 하는 것은 유권자에게 정확한 구도와 정확한 후보들에 대한 판단을 제시하기 위한 건데 유권자 표지, 그게 자기들 표입니까? 네가 나오면 내 표 갈라간다, 이런 얘기는 성립하지 않는 것이거든요. 그래서 저는 걱정이 그런 거예요. 3명 중의 2명만 TV 토론에 나오게 되면 부산 시민들께서 가뜩이나 개혁신당 후보 쉽지 않은데 이번 선거도 또 둘밖에 안 나왔네? 이렇게 왜곡된 선거 구도 인식을 가지실까봐 걱정이고 저희도 그러다 보니까 정이한 후보 단식하고 하는 것에 대해서 중앙당도 열심히 지원하고 최대한 많이 알리고 그렇게 하려고 하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 어쨌든 개혁신당도 소수 정당의 설움을 톡톡히 체감하고 있는 건데요. 그래서 당세를 키우고 국회의원 선거에서 많이 의석을 배출해야 하는 것 같은데. 이번 지방선거, 국회의원 재보선에 임하는 개혁신당의 기본적인 전략 또 국민에게 호소하는 핵심적인 부분들은 어떤 겁니까.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 저희는 제가 아까 초등학교 문제로 시작을 했는데요. 저는 한국 정치도 비슷하다고 생각합니다. 시끄러운 소수가 조용한 다수의 삶을 망치고 있어요. 저는 양극단에 있는 20만의 '윤 어게인', 한 40만 정도 되는 '개딸'이 양당의 지도부를 손에 넣고 1,000만, 2,000만의 삶을 망치고 있다고 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 당원으로 가입을 해서.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 그분들이 20만이 장동혁 대표도 만들고 또 40만 '개딸'이 친청도 했다가 친명도 했다가. 그분들이 점점 강성으로 정치 양극화 분열을 부추기고 있어요. 저는 개혁신당은 작은 정당이지만 그래도 조용한 다수 국민과 주파수를 맞추려고 노력하는 정당이라고 생각하거든요. 그러면 양당인 민주당은 오만하고 국민의힘은 무능할 때 저는 새로운 정치 세력이 등장해서 지금의 정치 구도를 깨야 한다. 우리 노회찬 예전에 정의당 대표께서도 말씀하셨지만, 불판을 좀 갈 때가 됐습니다. 똑같은 불판 쓰면서 거기 새로운 고기 얹어봤자 결국 여의도 들어오면 어떻습니까? 또 똑같은 나쁜 짓, 더러운 짓 하는 거거든요. 그래서 새로운 불판으로서 저희 개혁신당을 좀 써주십사, 저희가 호소를 드리고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이렇게 호소하고 있는데 현장에서 느낄 때 어떻습니까.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 좋아해 주시는 분들도 계시는데요. 아직까지는 개혁신당에 대해서 좀 신뢰를 못 하시는 분들도 계시고 당세가 좀 약하다 보니까 저희한테 비난을 하시거나 비판을 하시는 분들도 계십니다. 그렇다고 해서 저희가 그 목소리들을 안 들을 생각이 없고요. 그런 부분들을 저희가 다 잘 포용하면서 부족한 부분들을 채워나가야 하는 것이고 다만 제가 장담할 수 있는 것은 이번 개혁신당 공천이 가장 깨끗하고 잘 됐습니다. 어떤 정당 다 통틀어서 전과자 비율도 가장 낮고 굉장히 참신하고 젊은 인재들 많이 내놨기 때문에, 그러니까 이게 우리도 살다 보면 그런 일들이 있잖아요. 나 자신의 실력보다 내가 입은 옷 때문에 아니면 나의 배경이나 학벌이나 소속된 집단 때문에 저평가되는 경험을 우리가 살면서 누구나 하게 되는데 지금 개혁신당 후보들이 다소 저평가되어 있거든요. 입고 있는 유니폼이 빨간색, 파란색이 아니고 독특한 오렌지색이라는 이유로 저평가되어 있는데 그 부분 조금 그래도 한 꺼풀 벗겨서 실체를 봐주시면 꽤 만족하실 거다. 이런 말씀 드립니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러면 개혁신당은 이번 선거에서 민주당, 여권도 비판하고 가령 공소 취소 특검 법안 상당히 강하게 비판하고 있고 동시에 국민의힘도 미래가 없는 보수, '윤 어게인'에 갇힌 보수 이렇게 또 강하게 비판하고 있고. 그러니까 모두 비판, 모두 까기 전략인 건지?



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 실제 그렇습니다. 다만 그럼에도 불구하고 아무래도 개혁신당이 좀 범야권으로, 사실 우리나라의 야당이 제대로 된 야당은 국민의힘하고 개혁신당밖에 없거든요. 나머지는 약간, 뭐랄까요. 민주당의 우당 같은 그런 개념들이다 보니까 결국은 민주당을 견제하는 데 있어서 누가 더 지속 가능하게, 더 효율적으로 할 수 있느냐에 대한 판단도 있으실 것이고. 그런 점에서 제가 말씀드린 겁니다. 본인 손에 더러운 게 묻어 있는 사람들은 남을 손가락질할 자격이 없어요. 국민의힘도 비상계엄이라고 하는 아주 위헌적인 행태, 내란을 일으켰고 거기에 대해서 제때 '절윤'하지 못했고 아직도 제대로 하지 못하고 있습니다. 그러면서 민주당을 향해서 사법 내란이라고 아무리 손가락질해도 저는 그 효과라는 건 미미하다고 생각합니다. 결국 진영 결집만 있고 우리 국민이 서로 분열된 채로 평행선을 달리는 것이고 오히려 깨끗한 손을 가진 개혁신당의 후보들이 민주당의 잘못된 점을 비판할 때 저는 그것이 더 많은 국민에게 울림을 줄 수 있을 것이다. 그게 개혁신당의 역할이다 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 또 깨끗한 손 그러니까 언젠가 이탈리아 정치권의 '마니 풀리테' 또 이 생각이 나는데 말이죠. 개혁신당 그런데 기본적으로 각 지역구별로, 선거구별로 그러면 개혁신당 후보와 국민의힘 후보가 후보들 차원에서 단일화를 한다거나 연대한다거나 이런 건 충분히 가능합니까? 중앙당 차원의 연대는 지금 전혀 생각하지 않고 있다고 거듭해서 얘기하는데.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 저희는 개혁신당 후보들 출마할 때 매번 물어본 건 아닙니다만, 대부분의 후보에게 단일화할 거냐라는 걸 많이 물어봤습니다. 그리고 다 안 하겠다고 하고 지금 출마를 하신 분들이고요. 그리고 이게 단일화라는 게 지금 평택을이나 부산 북갑의 경우도 보셔서 아시겠지만, 후보들끼리 그냥 단일화하는 게 쉽지 않습니다. 이게 여러 가지 포석도 있고 여러 조정이 돼야 가능한 것이기 때문에 그냥 후보들끼리 무턱대고 단일화를 한다? 저는 그런 일은 거의 없을 것이다. 그리고 재미가 있는 것이, 솔직히 저도 말씀드리면 많은 언론인들이 제일 관심 있는 게 경기지사 단일화예요. 그런데 여기서는 재미있는 현상이 양향자 후보가 단일화를 꺼리고 있습니다. 보통 큰 당의 후보들은 단일화 논의를 좋아해요. 실제 되지 않더라도 견제도 하면서 우리가 본진이야. 사표 방지 심리도 이렇게 만들어올 수 있고 해서 좋아하는데 양향자 후보는 오히려 단일화 이슈를 피하시더라고요. 그래서 하면 조응천 후보가 이길 수 있다는 생각을 가지신 건지, 제 감상입니다만. 이런 것들을 봤을 때 국민의힘 후보들도 그다지 적극적인 것 같지는 않다. 특히 개혁신당 후보가 경쟁력이 있는 경우에는 더더욱 몸을 사리고 있다. 저는 그렇게 보입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 조응천 후보가 최근에 올린 사진 중에는 양향자 후보가 같은 민주당, 추미애 민주당 후보와 같은 당에 있을 때 어깨를 주물러주는 사진을 올리면서 양향자 후보를 저격을 했고. 양향자 후보는 조응천 후보는 그러면 민주당 출신 아니냐. 결국은 부메랑이 될 것이다, 이런 취지로 얘기를 하던데.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 그런데 저는 조응천 후보가 민주당 출신이다, 이런 반격은 오히려 조응천 후보에게 도움이 되는 것 같아요. 지금 민주당은 잘 나가잖아요. 조응천 후보는 심지어 이재명 대통령하고 지금 법무부 장관하고 다 연수원 동기입니다. 실제로 원래 인간적으로는 친한 사이로 저는 알고 있어요. 그럼 민주당에서 조응천 후보가 좀 부조리한 것에 눈 감고 이재명 대통령 사법 리스크 옹호해 주면서 쉽게 쉽게 갔으면 지금 뭐 엄청 잘 나가고 장관하고 있고 떵떵거리며 살 겁니다. 그런데 조응천은 '조금박해'의 길을 택한 거거든요. 내가 좀 박해를 받더라도 옳은 얘기 하겠다, 소신파를 하겠다. 그러니까 그런 사람들이 보통 이 당, 저 당에서 핍박받다가 모인 데가 개혁신당입니다. 그런 면에서 조응천이 소장파다, 원조 소신파다라는 것을 더 돋보이게 해 주는 말씀이기 때문에 저는 그런 건 얼마든지 환영이다, 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 천하람 개혁신당 원내대표 나오셨는데 SBS '주영진의 뉴스 브리핑' 시청자분들에게 개혁신당은 이번 선거에서 어떻게 하겠습니다, 어떤 모습 보여드리겠습니다, 한번 얘기하시죠.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 저는 지금 한국 정치가 잘 가고 있다고 생각하신다면 그냥 1번, 2번 편하게 찍으셔도 된다고 생각합니다. 그런데 한국 정치에 변화가 필요하고, 특히 지금 저는 한국 정치 거의 9회에, 이거 거의 패배가 짙어지는, 점점 안 좋은 길로 가고 있는데 역전 만루 홈런을 칠 수 있는 4번 타자가 필요하다고 생각을 하신다면 제대로 판을 바꿀 저희 기호 4번 개혁신당을 꼭 좀 선택해 주시기를 부탁드리겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 개혁신당의 천하람 원내대표와의 인터뷰였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.



▶ 천하람 / 개혁신당 원내대표 : 고맙습니다.