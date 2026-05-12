[여담야담] 표로 단일화?…부산 북갑 보수 민심 한동훈에 쏠리나

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김병주 더불어민주당 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 최선호 SBS 논설위원
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● 북갑, '보수' 내전 격화 ~ ● 6·3 선거 D-22
김병주 / 더불어민주당 의원
"국힘, 단일화할 거면 한동훈 제명 안 했을 것"
최선호 / SBS 논설위원
"'단일화' 압박, 박민식 쪽으로 쏠릴 가능성 커져"
"박민식·한동훈 지지율 합치면 국힘 지지율 넘어"
● 하정우 "정청래, 오지 마라"
김병주 / 더불어민주당 의원
"오빠 발언은 본질 아냐…본질은 부산 북갑의 발전"
김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"하정우, 출마는 대통령이 '오빠'는 정청래가 시켰다고 해"
최선호 / SBS 논설위원
"하정우, '정치 초보' 드러난 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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