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[여담야담] 표로 단일화?…부산 북갑 보수 민심 한동훈에 쏠리나

조성현 기자
작성 2026.05.12 16:05 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김병주 더불어민주당 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 최선호 SBS 논설위원
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● 북갑, '보수' 내전 격화 ~ ● 6·3 선거 D-22

김병주 / 더불어민주당 의원
"국힘, 단일화할 거면 한동훈 제명 안 했을 것"

최선호 / SBS 논설위원
"'단일화' 압박, 박민식 쪽으로 쏠릴 가능성 커져"
"박민식·한동훈 지지율 합치면 국힘 지지율 넘어"

● 하정우 "정청래, 오지 마라"

김병주 / 더불어민주당 의원
"오빠 발언은 본질 아냐…본질은 부산 북갑의 발전"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"하정우, 출마는 대통령이 '오빠'는 정청래가 시켰다고 해"

최선호 / SBS 논설위원
"하정우, '정치 초보' 드러난 것"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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