중기부, 여성·청년 소상공인 출산·육아 지원 간담회 개최

중소벤처기업부는 여성·청년 소상공인의 출산·육아와 생업 병행 과정에서 발생하는 돌봄 공백과 경영 애로를 논의하기 위한 현장 간담회를 개최했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.



오늘 마포구 에프이에이티에서 열린 간담회는 소상공인 사회안전망 시리즈의 첫 행사로, 여성·청년 소상공인과 육아 정책 전문가, 유관기관 관계자 등이 참석했습니다.



간담회에서는 출산·육아로 인한 영업 공백과 소득 감소 문제, 생업과 육아 병행 과정에서의 현실적 어려움 등에 대한 의견이 논의됐습니다.



특히 에프이에이티 대표와 지니더바틀 대표가 출산·육아와 사업 운영을 병행한 경험을 공유했습니다.



조윤수 지니더바틀 대표는 첫 창업을 실패한 이후 재기에 성공한 과정과 세 아이를 키우며 1인 여성 소상공인으로서 일하는 과정의 어려움을 전하며 출산·육아기 소득 공백을 보전하기 위한 사회안전망의 필요성을 강조했습니다.



간담회에 앞서 한성숙 중기부 장관은 1인 여성·청년 소상공인이 운영하는 '유메이크쿠키'와 '아틀리에 보은' 등을 방문했습니다.



중기부는 이번 간담회를 시작으로 휴·폐업 부담 완화, 소상공인의 건강·노후 안전망 등을 주제로 한 사회안전망 시리즈 간담회를 순차적으로 개최해 이를 바탕으로 소상공인의 생애 전 주기 안전망을 체계적으로 구축할 계획입니다.



한 장관은 "그동안 사회 안전망이 근로자 중심으로 설계돼 일하는 모든 사람을 충분히 포괄하지 못한 측면이 있었다"며 "여성·청년 소상공인이 아이를 키우면서도 안심하고 생업을 이어갈 수 있도록 육아 돌봄과 가게 운영을 함께 지원하는 사회안전망을 강화해 나가겠다"고 말했습니다.



(사진=중소벤처기업부 제공, 연합뉴스)