"AI 시대일수록 문학·감성 중요"…일본 고교 국어 대폭 개편

▲ 일본 고등학교 교과서

인공지능(AI)이 보편화하는 시대를 맞아 인간 고유의 감성과 대화 능력을 기르기 위해 일본 정부가 고등학교 국어 교육 과정을 문학 중심으로 대폭 개편한다고 현지 언론들이 보도했습니다.일본 문부과학성 산하 중앙교육심의회 국어 전문가 위원회는 어제(11일) 고교 국어에 소설 등 문학 작품을 중점적으로 배우는 과목을 신설하는 내용의 개편안을 제시했습니다.그동안 이과계 학생들을 중심으로 문학 학습이 부족했다는 지적과 함께, AI 기술이 확산할수록 타인과 소통하는 힘과 인간 고유의 감수성을 키우는 교육이 더 중요해졌다는 판단에 따른 것입니다.구체적으로는 고교 2학년 이후 선택 과목 중에 소설과 고전 등을 중점적으로 배워 감성을 기르는 '언어문화 Ⅱ'와 논설문·비평문 독해 및 토론 방법을 익히는 '현대 국어 Ⅱ' 등이 신설됩니다.더 깊이 있는 학습을 원하는 학생들을 위해 '논설과 비평', '대화와 표현', '문학과 서술', '고전과 문화' 등 4개 전문 과목도 새롭게 마련됩니다.개편된 교육 과정은 2032년도부터 일본 고등학교 현장에 순차적으로 적용될 예정입니다.(사진=연합뉴스)