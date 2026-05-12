'원더풀스' 감독, 차은우 분량 편집 없었다…"현장에서 열정적으로 임해"

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'원더풀스'의 유인식 감독이 '차은우 세금 논란'과 상관없이 작품의 완성도에만 신경 썼다고 밝혔다.유인식 감독은 12일 오전 서울 종로구 JW메리어트 동대문 스퀘어에서 열린 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'(극본 허다중, 연출 유인식) 제작발표회에서 작품 공개를 앞두고 차은우 논란을 접한 심경을 전했다.유 감독은 차은우 논란에 대해 "('원더풀스') 편집과 후반작업이 거의 진행이 된 상황에서 기사로 접했다"고 밝혔다. 이어 "이 프로젝트는 제게 오랜 로망이었고, 여기 종사한 모든 분들이 1초의 샷을 찍기 위해서 굉장히 고생한 작품이다. 그래서 전체적인 드라마 완성도를 최우선으로 놓고 편집이나 후반작업을 진행했다"며 논란으로 인해 차은우의 분량 축소나 편집은 없었다고 설명했다.그러면서 유 감독은 "개인적인 이슈에 대해선, 제가 구체적인 언급을 드리지 못하는 것에 대해 양해의 말씀드리고 싶다"며 차은우 논란 언급에 대해서는 말을 아꼈다.'원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 갖게 된 동네 모지리들 '채니'(박은빈), '경훈'(최대훈), '로빈'(임성재)과 시청 공무원 '운정'(차은우)이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 구하기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처다.'이상한 변호사 우영우'의 유인식 감독과 박은빈, 최대훈, 임성재의 재회로 기대를 모으고 있는 '원더풀스'가 안고 있는 최대 리스크는 차은우다. 당초 '원더풀스'는 차은우가 군 입대 전에 촬영을 끝낸 작품으로 공개가 손꼽아 기다려졌으나, 최근 차은우가 납세 논란에 휩싸이며 분위기가 달라졌다.차은우가 논란에 사과하고 약 130억 원의 세금을 추가 납부하며 사태 수습에 나섰으나, 그에 대한 부정적 여론은 여전히 사그라들지 않고 있다. 이에 그가 출연한 '원더풀스'까지 악영향을 받진 않을지 우려가 생기지만, 제작진은 작품의 완성도를 위해 차은우의 분량을 그대로 가져가기로 결정했다.유 감독은 촬영장에서 직접 경험한 차은우에 대해 "기대보다도 감정연기라든가 물리적인 육체적인 연기가, 차은우뿐만 아니라 모든 배우들에게 새로운 챌린지였을 거다. 그걸 잘 구현해야 전체적인 앙상블이 맞춰지는데, 차은우도 다른 배우들처럼 열정적으로 잘 임해줬다. 결과는 만족한다"라고 만족감을 드러냈다.한편 '원더풀스'는 오는 15일(금) 오후 5시 넷플릭스를 통해 공개될 예정이다.[사진=백승철 기자, 넷플릭스 제공]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)