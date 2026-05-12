비와이, 신곡 공개 후 정치색 논란…이승만 육성·'멸공' 연상 가사까지

래퍼 비와이가 신곡 공개 이후 정치색 논란에 휩싸였다.



비와이는 지난 8일 신곡 'SOUTHSIDE FREESTYLE'를 공개했다. 해당 곡은 지난 1일 자신이 설립한 힙합 레이블 데자부 그룹 해체 이후의 심경과 두 딸을 둔 가장으로서의 책임감, 실패 이후 다시 자신을 재건하려는 의지를 담은 곡으로 해석되고 있다.



곡에는 "1 Queen 2 Angel 위해서 마련해야 돼 새 집 새 이불", "실패는 Dejavu 실수는 새 사부", "새 땅 회사 재산 새 자유" 등의 가사가 담겼다. 하지만 공개 직후 일부 가사를 둘러싸고 정치적 메시지를 담은 것 아니냐는 해석이 온라인을 중심으로 확산됐다.



논란이 된 부분은 곡 도입부에 삽입된 고(故) 이승만 전 대통령의 육성이다. "생명의 소식이요, 자유의 소식입니다"라는 음성이 삽입됐고, 이어 "음녀는 선동 / 할라해 사랑 멸종 / 내 목소리엔 성공 / 미녀 목소리엔 멸-(삐처리)"라는 가사가 등장하면서 일부 누리꾼들은 '멸공'을 연상시키는 표현 아니냐는 반응을 보였다.



앞서 비와이는 지난 3월 방송된 엠넷 '쇼미더머니12' 세미파이널 무대에서도 비슷한 논란에 휩싸인 바 있다.



당시 참가자 권오선의 곡 'W.I.N.' 피처링 무대에 등장한 비와이는 "싹 다 까보면 놀라겠지 그 급은 마치 선구안 위"라는 가사를 선보였다. 일부 리스너들은 이를 빠르게 발음할 경우 '선관위(중앙선거관리위원회)'처럼 들린다고 해석했고, 부정선거 음모론을 겨냥한 것 아니냐는 추측이 제기됐다.



특히 비와이가 같은 벌스 안에서 "자유보다 평등 찬양해서 그래서 나는 차버렸어 EX" 등의 가사를 함께 사용하면서 정치적 의도가 담긴 것 아니냐는 해석에 더욱 힘이 실렸다.



이에 앞서 지난해 비와이 세계로교회 손현보 목사가 주최한 행사 출연이 예정됐다가 취소된 사실도 뒤늦게 알려졌다. 당시 비와이 측은 관련 논란을 인지한 뒤 출연이 어렵다는 뜻을 전달한 것으로 전해졌다.



사진=백승철 기자







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)