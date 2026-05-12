"조금만 올라갔다 올게"…주왕산 간 11살 끝내 돌아오지 못했다

▲ 경북경찰청과 경북소방본부, 국립공원공단 등 관계자들이 11일 오후 경북 청송군 주왕산국립공원에서 실종된 A(11·초6) 군을 찾기 위한 수색을 하고 있다.

지난 10일 가족과 함께 찾은 경북 청송군 주왕산국립공원에서 홀로 산행에 나섰다가 실종된 초등학생 A(11·초6) 군이 사건 발생 이틀 만에 숨진 채 발견됐습니다.당국은 오늘(12일) 오전 경찰·소방 등 인력 350여 명과 헬기, 드론, 구조견 등을 대거 투입해 기암교에서부터 주봉(해발 720.6ｍ)까지 이어지는 등산로 약 2.3㎞ 구간 주변에 있는 등산로와 비탈면 등에서 3일 차 수색 작업을 전개했습니다.이 과정에서 오전 10시 25분 주봉 인근 용연폭포방면 100m 지점에서 숨진 채 쓰러져 있는 A 군을 드론으로 발견한 뒤 경찰특공대를 투입한 것으로 나타났습니다.산림 당국에 따르면 사망한 A 군이 발견된 지점은 수풀이 우거진 곳으로, 주봉에서 아래로 이어지는 정규 등산로에서 수십ｍ 정도 벗어난 곳입니다.한 관계자는 "산길은 사람이 평소 오가는 표시가 난다"며 "A 군이 발견된 장소는 크고 작은 수목들이 밀집해 있어 의도적으로 들어가지 않는 이상 일반인 접근이 어려운 곳"이라고 했습니다.경찰과 소방 관계자는 현재 시신 수습을 위해 A 군 발견 지점으로 이동 중입니다.또 현지 여건을 고려해 헬기에서 로프를 이용해 해당 지점까지 내려간 뒤 시신을 수습·이송하는 방안도 고려하고 있습니다.경찰은 A 군이 실종 당일 홀로 산행에 나선 뒤 실족해 변을 당한 것으로 보고 있으며, 추가 조사를 통해 실종 및 사망 경위 등을 밝힐 예정입니다.A 군 실종 후 현장에서 뜬눈으로 밤을 지새우며 아들이 살아 돌아오길 기다려온 부모는 A 군 사망 소식이 전해지자 울음을 터뜨리는 모습도 목격됐습니다.오늘 오전 수색 현장을 다녀온 것처럼 보이는 A 군 아버지도 아들 사망 소식에 망연자실한 표정으로 한숨만 내쉬었습니다.현재 경찰은 A 군 부모 주위에 인력을 투입해 취재진 등과의 접촉을 차단하고 있습니다.앞서 A 군은 지난 10일 부모와 주왕산국립공원 내 사찰을 함께 방문했습니다.A 군은 당일 정오 기암교에서 "조금만 산에 올라갔다 오겠다"는 말을 남기고 사라졌습니다.키 145㎝가량에 마른 편인 A 군은 실종 당일 삼성라이온즈 유니폼과 모자를 착용하고 있었으며, 휴대전화는 갖고 있지 않았습니다.A 군 부모는 아들이 산행에 나선 뒤 한참을 지나도 돌아오지 않자 같은 날 오후 4시 10분 국립공원공단에 이러한 사실을 알리고 도움을 구했으며, 이후 오후 5시 53분 119에 실종 신고를 했습니다.이후 당국은 인력과 헬기, 장비 등을 대거 동원해 주야간 수색 작업을 벌여왔으나, 주봉으로 이어지는 등산로가 폭이 좁고 가파른 데다가 중간중간 낭떠러지 구간도 있는 등 수색에 불리한 지형 여건 탓에 특정 구역에 인력이나 구조견 등을 배치하는 것에 제한을 받아왔습니다.(사진=경북소방본부 제공, 연합뉴스)