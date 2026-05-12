미, 이란 혁수대 자금줄 조준…정보 제공에 포상금 220억 원 걸어

▲ 4월 21일 호르무즈 해협에서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군 고속 모터보트가 화물선 '에파미논다스'를 나포하기 위해 접근하고 있는 모습이 담긴 이란 타스님 통신 사진.

미국 도널드 트럼프 행정부가 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 "금융 메커니즘 붕괴로 이어지는 정보"에 최대 1천500만 달러(약 220억 원)의 포상금을 내걸었다고 미국 CNN 방송이 현지시간 11일 보도했습니다.이 포상금은 미국 국무부의 '정의를 위한 포상금'(Rewards for Justice) 프로그램을 통해 제공되며, "IRGC, IRGC 쿠드스군, 그 지부 또는 주요 금융 조달 메커니즘의 수익원"에 대한 정보를 제공하는 사람이 받게 됩니다.IRGC의 위장 기업, IRGC의 제재 회피를 돕는 조력자, 혹은 이들과 거래하는 금융 기관에 대한 정보도 포상금 지급 대상이 될 수 있습니다.아울러 "IRGC가 테러리스트 및 민병대 대리인과 파트너에게 자금과 물자를 이전하는 방법", "IRGC의 거래를 촉진하는 금융 기관 또는 환전소", 혹은 IRGC가 소유한 기업에 대한 정보도 포함됩니다.CNN은 이번 포상금 발표가 트럼프 행정부가 이란 경제의 목을 조르고 이란 당국이 종전 합의를 하도록 압박하려고 노력하는 와중에 나왔다고 지적했습니다.이날 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 IRGC가 중국에 이란산 석유를 판매하고 운송하는 것을 도운 혐의로 개인 3명과 기관 9곳을 제재 대상으로 지정했습니다.개인 3명은 모두 이란 국적이며, 기업 9곳 중 4곳은 홍콩, 4곳은 아랍에미리트(UAE), 1곳은 오만 기업입니다.재무부는 지난 8일에도 이란의 무기·드론 생산 지원에 관여한 중국과 홍콩 기업·개인 등 10곳을 제재 대상에 올렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)