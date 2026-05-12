드론으로 5천 번 '찰칵'…하늘에서 '불법' 찾는다

<앵커>



경기 수원특례시가 드론을 활용해서 국공유지에 대한 정밀 조사를 시작했습니다. 5cm 안팎의 초정밀 데이터를 확보해서 변상금 부과 등에 활용할 계획입니다.



최호원 기자의 보도입니다.



<기자>



경기 수원특례시 공무원들이 불법 경작이 의심되는 시유지를 찾았습니다.



우선 무인기 드론을 하늘 위로 띄우고, 공중에서 지상 상황을 영상과 사진으로 기록합니다.



[강중호/수원시 재산관리과 주무관 : 20분~30분 정도 비행이 가능하기 때문에 동영상을 취득하고 3천~5천 장 정도의 사진도 촬영해서 편집하고 있습니다.]



땅에서는 360도 모든 방향으로 촬영하는 첨단 카메라로 불법 경작 상황을 찍습니다.



촬영 지점이 순차적으로 태블릿 화면에 나타납니다.



각 지점 사진들을 합성하면 5cm 안팎의 초정밀 지도가 완성됩니다.



비닐하우스 등 불법 시설물의 경우 3차원 모델로 구현해 입체적으로 살펴봅니다.



수집된 데이터들은 변상금 부과와 대부계약 관리 등에 객관적 증거 자료로 활용됩니다.



[김세원/수원시 재산관리과 팀장 : (불법 이용) 면적 산출이 돼서 관련 부서에 지금 (데이터가) 나가고 있습니다. 드론을 이용해서 점유 면적까지 정확히 산출해서, 지적도 정보를 더해서 부과 자료로까지 활용하는 지자체는 (수원을 제외하곤) 없는 것으로 알고 있습니다.]



수원시의 경우 전체의 27%인 3만 3천여 필지가 국공유지입니다.



시는 올해 시유지 중심으로 드론을 활용한 정밀 관리를 시작하고, 내년에는 국공유지까지 대상을 확대할 예정입니다.



국공유지 관리뿐이 아닙니다.



수원시는 지난 8일 장안구 이목지구 공사 현장의 안전 점검에도 드론을 투입했습니다.



이밖에 지난 3월 국토교통부 주관 '드론 실증도시 구축사업' 공모에도 선정돼 연말까지 행정 업무뿐 아니라 배달 등 시민들의 실생활에도 활용할 수 있는 다양한 드론 서비스들을 개발할 계획입니다.



(영상취재 : 장운석, 화면제공 : 수원특례시청)