[자막뉴스] "살려주지 못해 죄송하다" 눈물..눈도 못 감고 "얼마나 살고 싶었으면"

밤 늦게까지 공부하고 집에 가던 길에 일면식도 없던 20대 남성에게 살해된 여고생이 숨지면서 끝내 눈을 감지 못한 것으로 전해졌습니다.



유가족은 "눈을 아무리 감겨주려고 해도 감지 않았다"며 가해자에 대한 엄벌을 촉구했습니다.



여고생 아버지 A씨는 어제(11일) 한 언론과의 인터뷰에서 "딸이 눈도 못 감고 죽었다"고 밝혔습니다.



A씨는 "응급실에서 얼마나 살고 싶었는지, 아빠 엄마가 보고 싶었는지는 몰라도 눈을 못 감았다"며 "너무 마음이 아프다"고 호소했습니다.



유가족은 현재 광산구 월계동 사건 현장에 마련된 추모 공간에서 1인 시위를 하고 있습니다.



A씨는 "두 번 다시는 이런 일이 없어야 한다"며 "가해자가 큰 벌을 받았으면 한다"고 강조했습니다.



여학생을 도우려다 공격을 받아 손과 목에 중상을 입고 병원에 입원해 치료를 받았던 피해 남학생은 최근 유가족을 찾아 "살려주지 못해 죄송하다"고 사과한 것으로 알려졌습니다.



남학생 가족은 "아들은 반대편 길에 있다가 6차선 도로 건너편에서 '살려달라'는 소리를 듣고 달려가 119에 신고하려고 했다"며 "그 순간 목덜미로 흉기가 날아 와 손으로 방어했다"고 당시 상황을 전했습니다.



남학생도 가해자의 얼굴을 때리는 등 필사적으로 흉기 공격을 막은 뒤에 손과 목에 상처를 입고 도망쳤다고 덧붙였습니다.



가해자 장씨는 경찰조사에서 "자살을 고민하다 범행을 결심하고 전혀 모르는 사이였던 A양이 지나가는 것을 보고 살해했다"고 진술했습니다.



흉기는 범행 전 구입한 것으로 조사됐습니다.



경찰은 휴대전화를 포렌식하고 프로파일러를 투입해 장씨의 범행 동기 등을 확인할 예정입니다.