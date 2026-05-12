홍명보호, 월드컵 직전 평가전 상대는 트리니다드토바고·엘살바도르

▲ 축구 국가대표팀

2026 북중미 월드컵에 나서는 한국 축구 국가대표팀(FIFA 랭킹 25위)의 최종 평가전 상대가 트리니다드토바고와 엘살바도르로 확정됐습니다.대한축구협회는 대표팀이 오는 31일 오전 10시(한국 시간) 트리니다드토바고와, 다음 달 4일 오전 10시 엘살바도르와 평가전을 치른다고 발표했습니다.두 경기 모두 우리 대표팀의 사전캠프인 미국 유타주 솔트레이크시티의 브리검영대 BYU 사우스 필드에서 개최됩니다.앞서 상대국 협회의 발표로 엘살바도르와의 경기 개최가 공개된 가운데 날짜와 시간, 장소를 포함한 홍명보호의 평가전 일정이 확정돼 발표됐습니다.트리니다드토바고와 엘살바도르는 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 회원국으로, 이번 북중미 월드컵 본선에는 진출하지 못한 국가들입니다.트리니다드토바고는 FIFA 랭킹 100위, 엘살바도르는 102위입니다.한국은 두 나라와 모두 역대 한 차례 맞붙은 바 있습니다.트리니다드토바고와는 2004년 7월 14일 서울에서 만나 1대 1로 비겼습니다.엘살바도르와는 2023년 6월 20일 대전에서 열린 평가전에서 1대 1 무승부를 기록했습니다.축구협회는 "북중미 카리브해축구연맹 소속인 두 나라는 미국 현지에서 좋은 컨디션으로 경기를 치를 수 있는 팀"이라며 "평가전을 통해 고지대 환경 적응과 전술 완성도를 끌어 올릴 계획"이라고 전했습니다.오는 16일 북중미 월드컵에 나설 최종 엔트리가 발표되며, 대표팀은 18일 사전캠프가 있는 솔트레이크시티로 출발합니다.대회 기간 사용할 베이스캠프인 과달라하라에는 현지 시각 6월 5일 입성 예정입니다.한국시간으로 6월 12일 개막하는 북중미 월드컵에서 홍명보 감독이 이끄는 한국은 공동 개최국 중 한 곳인 멕시코를 비롯해, 체코, 남아프리카공화국과 조별리그 경쟁을 벌입니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)