[자막뉴스] "대표 아닙니까, 그래서 그래 됐죠"…'오빠 논란' 하정우, 사과하더니 해명이

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 나선 더불어민주당 하정우 후보가 이른바 '오빠' 논란에 대해 정청래 대표가 '오빠 해보라'고 시켜서 발생한 일이라고 설명한 영상이 확산되고 있습니다.



하 후보는 지난 3일 정청래 민주당 대표와 부산 구포시장에 방문해 정 대표와 함께 초등학생 여자 아이에게 '오빠'라고 불러보라는 모습이 공개돼 논란이 일었습니다.



논란이 커지자 정 대표와 하 후보 모두 사과했는데, 최근 하 후보가 유세 현장에서 한 시민과 대화하다가 이를 추가로 해명하는 모습이 공개됐습니다.



해당 유튜브 영상에서 한 시민이 하 후보에게 '오빠 논란이 어떻게 된 것이냐' 묻자 하 후보는 이렇게 답합니다.



[하정우/더불어민주당 부산 북갑 후보 : 이게 히스토리가 있는데 갑자기 정 대표가 옆에 와서 '오빠'를 시키는 겁니다. 저도 답하기 싫었거든요. 그런데 애가 '오빠'라고 따라 하길래 '오빠' 이랬다가 그게 이렇게 된 거예요.]



이어진 대화에서 시민이 "그래도 사과 비슷하게 했으니까"라고 말하자 하 후보는 "그럼 사과해야죠"라고 말하면서 정 대표 이야기를 다시 꺼냈습니다.



[하정우/더불어민주당 부산 북갑 후보 : 원래는 대표가 아니면 막 이렇게 복잡하지 않았습니다. '아이, 무슨 오빱니까 삼촌이지'라고 해야 되는데. 대표 아닙니까. 그래서 그래 됐죠. 그랬어야 하는데.]



시민이 정 대표를 두고 "괜히 내려와 가지고"라고 말하자 하 후보는 이렇게 말했습니다.



[하정우/더불어민주당 부산 북갑 후보 : 아 그냥 오지 마라고 그냥.]



하 후보는 시민에게 잘 부탁드린다고 말하며 대화를 마무리했는데, 해당 영상에 대해 하 후보 측은 공식 입장은 따로 내지 않았습니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부, 출처 : 유튜브 종이의집TV)