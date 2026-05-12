'45도' 화물칸서 6명 숨져…텍사스 국경서 또 비극

▲ 미국 텍사스주 라레도 차량기지

밀입국을 시도하는 과정에서 희생자가 끊이지 않는 미국 텍사스 국경에서 또다시 6명이 숨진 채 발견되는 사건이 발생했습니다.미국 NBC뉴스는 11일(현지 시간) 텍사스주 라레도 차량기지 인근의 화물열차 화물칸에서 6명이 숨진 채 발견됐다고 보도했습니다.멕시코와 국경을 접한 라레도는 미-멕시코 교역의 주요 관문 역할을 하는 지역입니다.현지 경찰은 일요일인 10일 오후 3시쯤 유니언 퍼시픽 철도 직원들의 신고를 받고 출동해 사망자들을 확인했다고 밝혔습니다.텍사스주 웹 카운티의 검시관 사무소는 보도자료를 통해 6명의 희생자들 중 1명은 여성이고 나머지는 남성이라고 전했습니다.남성 희생자들 가운데 1명은 10대인 것으로 추정됐습니다.여성 희생자(29)는 멕시코, 남성 희생자(24) 1명은 온두라스 출신인 것으로 파악됐습니다.나머지 남성 4명의 출신지는 아직 확인되지 않았으나 멕시코 또는 온두라스 출신일 것으로 추정됐습니다.사무소 측은 "희생자 발견 당시 현장 온도는 화씨 105도(섭씨 45도)에 달했다"며 "사인을 확인하고 있지만 여성 희생자는 고체온증으로 숨졌다"고 밝혔습니다.라레도 경찰서의 조사관인 호세 바예사는 "해당 열차가 어디에서 출발했는지가 사건 조사의 핵심적인 부분이 될 것"이라고 말했습니다.유니언 퍼시픽 철도 측은 이번 사건에 깊은 유감을 표하면서 사법 당국의 조사에 충실하게 협조할 것이라고 했습니다.현지 경찰은 희생자들의 신원을 확인하고 가족들과 연락하기 위해 영사관들과 접촉 중이라고 검시관 사무소 측은 밝혔습니다.라레도는 텍사스주의 주요 통관항 중 하나로, 2024년 기준으로 텍사스주 육상 통관항 무역의 62%가량을 차지하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)