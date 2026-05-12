최태원 동거인 허위사실 퍼뜨린 유튜버 2천만 원 배상 판결

▲ 서울서부지법

최태원 SK그룹 회장의 동거인 김희영 티앤씨재단 이사가 자신을 비방한 유튜버를 상대로 제기한 소송에서 승소했습니다.오늘(12일) 법조계에 따르면 서울서부지법 민사6단독 이정훈 판사는 지난달 21일 김 이사가 유튜브 채널 운영자 A 씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 A 씨가 김 이사에게 2천만 원을 배상하라고 판결했습니다.A 씨는 2024년 8월 김 이사 본인과 모친에 관한 허위 사실과 김 이사의 바이올린 기부에 대한 악의적인 비방을 담은 동영상 2개를 구독자 6만 명의 유튜브 채널에 올렸습니다.이에 김 이사는 "명예와 사생활, 인격권이 심각하게 침해됐고 큰 정신적 고통을 겪고 있다"며 3천만 원의 손해배상을 청구했습니다.재판부는 "인터넷을 이용한 명예훼손은 빠른 속도로 불특정 다수에게 확산된다"며 "피고는 이러한 명예훼손을 통해 구독자와 시청자 수를 늘리고 유튜브 시청에 따른 수익을 얻었다"고 밝혔습니다.다만 A 씨가 영상에서 언급한 내용이 과거 인터넷에 유포됐었던 점, A 씨가 영상을 모두 삭제하고 채널을 폐쇄한 점을 고려해 배상금을 2천만 원으로 정했습니다.(사진=연합뉴스)