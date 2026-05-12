"시진핑 만나서 할 얘기 많아!" 미중회담 전 꺼낸 '트럼프 떡밥'?…"중국 스파이 긴급 체포!" FBI 나선 충격 정체가 (트럼프 NOW)

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 방문을 앞두고 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 이란 문제와 대만, 중국의 영향력 공작 의혹 등을 주요 의제로 꺼내 들 것으로 보입니다.



트럼프 대통령은 현지시간 11일 백악관 집무실에서 기자들과 만나 이란과의 휴전 협상에 대해 “믿기 어려울 정도로 약하다”며 “생명유지장치에 매달려 있는 상태”라고 말했습니다.



이란이 미국의 종전 협상안에 역제안을 내놓은 데 대해서는 “쓰레기 같은 문서”라며 끝까지 읽지도 않았다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 이란이 핵 물질 반출에 한때 동의했지만, 이를 문서에 담지 않으면서 입장을 바꿨다고 주장했습니다.



그는 “이란 측이 핵 물질을 꺼낼 수 있는 나라는 미국과 중국뿐이라고 말했다”며, 이란 핵 문제 해결에 중국의 역할이 필요하다는 점을 강조했습니다.



이란 전쟁 장기화로 유가 부담도 커지고 있습니다.



트럼프 대통령은 연방 휘발유세를 “적절할 때까지” 인하하겠다고 밝히면서도, 이란 문제가 끝나면 석유와 휘발유 가격이 “바위처럼 뚝 떨어질 것”이라고 주장했습니다.



다만 전문가들은 휘발유세 유예가 가격 안정에 미치는 효과는 제한적이고, 고속도로 등 인프라 재원을 약화시킬 수 있다고 지적했습니다.



이런 가운데 트럼프 대통령은 이번 미중 정상회담에서 이란 문제뿐 아니라 중국을 압박할 여러 협상 카드를 함께 꺼낼 것으로 보입니다.



필립 럭 CSIS 경제프로그램 책임자 겸 국제비즈니스 숄 석좌는 “중국은 미국이 할 수 없는 방식으로 이란을 움직일 수 있는 큰 역할을 할 수 있다”며, 미국은 제재 때문에 이란에 대한 경제적 지렛대가 제한적이라고 분석했습니다.



실제로 중국은 제재 대상인 이란산 원유의 최대 구매국으로, 이란에 대한 경제적 영향력을 갖고 있습니다.



트럼프 대통령 입장에서는 이란 핵 물질 반출과 전쟁 종식, 호르무즈 해협을 둘러싼 에너지 위기 해소를 위해 중국의 협조를 끌어내야 하는 상황입니다.



트럼프 대통령이 회담 테이블에 올릴 또 다른 카드는 중국의 미국 내 영향력 공작 의혹입니다.



캐시 파텔 FBI 국장은 캘리포니아주 아케이디아 시장 아일린 왕이 중국의 불법 대리인으로 활동한 혐의로 기소됐다고 밝혔습니다.



왕 시장은 2020년부터 2022년까지 중국 정부의 선전을 홍보하고 중국의 이익을 증진하는 활동을 한 사실을 인정한 것으로 전해졌습니다.



홍콩 민주화 운동의 상징인 지미 라이 석방 문제도 회담 의제가 될 가능성이 있습니다.



트럼프 대통령은 지미 라이에 대해 “중국에 많은 혼란을 일으켰지만, 옳은 일을 하려고 했다”며 “그가 석방되는 것을 보고 싶고, 그 문제를 다시 제기하겠다”고 말했습니다.



또 중국에 구금된 것으로 알려진 에즈라 진 목사의 이름도 함께 거론하겠다고 밝혔습니다.



반대로 시진핑 주석이 꺼낼 가능성이 큰 카드는 대만 문제입니다.



트럼프 대통령은 대만이 미국에서 9,500마일 떨어져 있는 반면 중국에서는 67마일 거리라며 “약간 차이가 있다”고 말했습니다.



그러면서도 일본 등 역내 국가들의 대만 지지가 많다고 덧붙였습니다.



대만에 대한 미국의 무기 판매 문제에 대해서는 “시 주석과 논의하겠다”며 “시 주석은 우리가 그렇게 하지 않기를 바란다”고 말했습니다.



필립 럭은 중국이 대만 문제를 활용해 미국의 표현과 무기 판매 결정을 바꾸도록 압박하며, 서서히 현상 변경을 시도할 수 있다고 분석했습니다.



이란 전쟁과 에너지 위기, 대만 문제, 중국의 영향력 공작 의혹까지 맞물리면서 이번 미중 정상회담은 단순한 양자 회담을 넘어 국제 정세의 향방을 가를 분수령이 될 전망입니다.



트럼프 대통령은 “나라를 위해 총 맞을 각오도 돼 있다”고 말하며 강경한 태도를 보였지만, 협상 테이블에서는 시진핑 주석의 협조를 끌어내야 하는 복잡한 과제를 안게 됐습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 류지수, 제작 : 디지털뉴스부)