방탄소년단에 멕시코시티가 들썩였다…공연장 밖에도 3만 5천 명 인파 '환호'

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그룹 방탄소년단이 멕시코시티 공연장 안은 물론 밖까지 팬들로 가득 채웠다.방탄소년단은 지난 7일과 9~10일(이하 현지 시간) 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스(Estadio GNP Seguros)에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN MEXICO CITY'를 개최하고 약 15만 관객들과 만났다. 2015년 이후 약 10년 10개월 만에 열린 멕시코 완전체 단독 콘서트로, 3회 공연 모두 티켓 오픈과 동시에 전석 매진됐다.공연은 시작부터 압도적이었다. 스타디움은 방탄소년단의 이름을 연호하는 함성과 떼창으로 가득 찼고, 공연장 외부에는 티켓을 구하지 못한 팬들까지 몰리며 거대한 인파를 이뤘다. 현지 당국은 공연 2~3일 차에만 경기장 주변에 약 3만 5천 명 이상의 팬들이 모인 것으로 추산했다. 인파가 주변 도로까지 확산되면서 일부 구간은 일시 통제되기도 했다.멤버들은 폭발적인 현지 반응에 감탄을 감추지 못했다. 슈가는 공연 중 "지금 밖에도 많은 아미분들이 있는 걸로 알고 있다"며 "멕시코에 이것보다 더 큰 공연장이 있다면 다음에는 꼭 그곳에서 만나자"고 약속해 현장을 뜨거운 환호로 물들였다.특히 이번 공연은 멕시코 문화를 무대 곳곳에 자연스럽게 녹여내 현지 팬들의 큰 호응을 얻었다. 'Aliens' 무대에는 멕시코 전통 프로레슬링 루차 리브레(lucha libre) 마스크를 쓴 댄서들이 등장했고, 뷔는 'IDOL' 무대 도중 현지 간식인 반데리야(Banderilla)를 즐기는 모습을 보여 SNS에서 화제를 모았다.'Airplane pt.2' 역시 공연의 백미였다. "We goin' from Mexico City"라는 가사가 포함된 이 곡이 즉흥 선곡으로 등장하자 스타디움 전체가 거대한 떼창으로 뒤덮였다. 도시 이름이 직접 언급되는 순간 관객들의 환호는 최고조에 달했고, 멤버들도 연신 미소를 감추지 못했다.방탄소년단을 향한 멕시코의 환대는 공연 이전부터 시작됐다. 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 공연 직전 방탄소년단을 대통령궁으로 공식 초청했고, 광장에는 약 5만 명 이상의 팬들이 몰렸다. 현장은 거대한 함성과 눈물, 아리랑 떼창으로 뒤덮였다.현지 매체들도 방탄소년단 현상을 집중 조명했다. LA타임스는 "보이밴드가 국제 외교의 관심사로 떠오르는 일은 흔치 않다"며 대통령 공식 초청과 도시 전체를 뒤덮은 팬덤 열기를 비중 있게 다뤘다. 해당 매체는 100만 명 이상이 티켓 구매를 시도했으며, 입장하지 못한 팬들까지 공연장 주변에 운집했다고 전했다.한편 방탄소년단은 오는 16~17일과 19일 미국 스탠퍼드 스타디움(Stanford Stadium)에서 북미 투어를 이어간다. 공연을 앞두고 산타클라라밸리교통국(VTA)은 특별 버스 노선을 운영하겠다고 밝히는 등 현지 도시 인프라 역시 방탄소년단 공연에 맞춰 움직이고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)