유선호, '1박 2일' 떠난다…3년 6개월 여정 마침표 "내 20대의 전부"

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'1박 2일'에서 막내로 사랑받았던 유선호가 3년 6개월간의 긴 여정을 마무리하고 프로그램을 떠난다.KBS 2TV 예능 프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일') 측은 12일, 멤버 유선호의 졸업 소식을 공식 발표했다. 제작진에 따르면 유선호는 오는 31일 방송을 통해 시청자들에게 직접 마지막 인사를 전하며 아름다운 이별을 고할 예정이다.유선호는 최근 진행된 마지막 녹화에서 '1박 2일'을 향한 각별한 애정을 드러냈다. 그는 프로그램을 "내 20대의 전부"라고 정의하며, "전국을 누비며 여행했던 시간은 인생에서 평생 못 잊을 값진 경험이었다"고 소회를 밝혔다.지난 2022년 12월 프로그램에 합류한 유선호는 '1박 2일' 역사상 최초의 2000년대생 멤버로 화제를 모았다. 그는 젊은 에너지는 물론, 솔직하고 순수한 매력으로 프로그램에 신선한 바람을 불어넣었다.특히 문세윤과는 '먹보 형제'로, 딘딘과는 '최약체 듀오'로 묶이며 형들과의 남다른 케미스트리를 자랑했다. 예측 불가능한 예능감과 막내다운 풋풋함은 매회 시청자들에게 큰 웃음을 선사하며 독보적인 존재감을 각인시켰다.마지막 밤을 보내며 유선호는 "여행은 끝이 났지만, 평생 함께할 든든한 형들을 얻어 감사하다"며 "부족한 저를 사랑해 주신 시청자분들께 진심으로 감사드린다"고 전해 현장을 뭉클하게 만들었다는 후문이다.제작진 또한 "오랜 시간 프로그램을 빛내준 유선호에게 진심으로 감사하다"며 "배우로서 더욱 도약할 유선호의 앞날을 계속해서 응원하겠다"고 따뜻한 격려를 보냈다.[사진 = KBS 2TV '1박 2일 시즌4' 제공](SBS연예뉴스 강선애 기자)