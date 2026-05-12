애틀랜타 김하성, 부상 털고 MLB 복귀…내일 컵스전 출격 준비

▲ 애틀랜타 브레이브스 김하성

불의의 부상으로 긴 시간 재활했던 김하성(30·애틀랜타 브레이브스)이 마침내 미국프로야구 메이저리그(MLB) 무대로 돌아옵니다.애틀랜타 구단은 12일(한국시간) 부상자 명단(IL)에 있던 김하성을 MLB 26인 빅리그 로스터에 올렸다고 발표했습니다.김하성은 13일 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열리는 시카고 컵스와 홈 3연전 첫 경기부터 선발 유격수로 복귀전을 치를 전망입니다.지난해 12월 애틀랜타와 1년 2천만달러에 계약한 김하성은 올해 초 한국에서 빙판길에 미끄러지는 불운을 겪었습니다.이 사고로 오른손 중지 힘줄이 파열된 그는 수술대에 올랐고, 3월 중순에야 스프링캠프에 합류할 수 있었습니다.수술 후 긴 재활을 거친 김하성은 지난달 29일부터 마이너리그에서 9경기에 출전하며 실전 감각을 조율했습니다.더블A와 트리플A를 거치며 총 34타석을 소화한 그는 28타수 8안타(타율 0.286), 2루타 1개로 타격감을 끌어올렸습니다.(사진=게티이미지)