금가루 망고부터 와인 페어링까지…호텔가는 '빙수 전쟁' 중

▲ 제주신라호텔의 '쁘띠 애플망고 빙수'

본격적인 여름철을 앞두고 특급호텔들이 제주산 애플망고와 프리미엄 식재료를 앞세운 고급 빙수를 잇달아 출시하며 '빙수 전쟁'에 돌입했습니다.호텔업계는 '스몰 럭셔리' 소비 트렌드와 사회관계망서비스(SNS) 인증 문화를 겨냥해 단순한 디저트를 넘어 식재료와 비주얼, 페어링 서비스 등으로 차별화하며 여름 고객 잡기에 나서고 있습니다.오늘(12일) 호텔업계에 따르면 서울신라호텔은 대표 메뉴인 애플망고 빙수를 이달부터 판매하고 있습니다.서울신라호텔은 계절별 제철 과일을 활용한 빙수를 선보이며 여름에는 애플망고 빙수, 겨울에는 딸기 빙수, 봄·가을에는 허니콤 아포가토 빙수를 운영합니다.특히 빙수와 주류를 결합한 이색 마케팅이 눈길을 끕니다.서울신라호텔은 애플망고 빙수와 와인을 조합한 '빙바인'(빙수+와인), 허니콤 아포가토 빙수와 위스키를 결합한 '빙스키'(빙수+위스키), 딸기 빙수와 샴페인을 곁들인 '빙버블'(빙수+샴페인) 등을 선보이며 미식 경험 강화에 나섰습니다.제주신라호텔은 본격적인 애플망고 출하 시기 이전에 미니 애플망고를 활용한 '쁘띠 애플망고 빙수'를 출시하며 시즌을 예년보다 앞당겼습니다.기존 애플망고 빙수보다 작은 크기로 구성해 1∼2인이 부담 없이 즐길 수 있도록 한 것이 특징입니다.조선호텔앤리조트는 호텔별 시그니처 빙수를 내세워 차별화에 나섰습니다.조선 팰리스는 제주산 애플망고를 듬뿍 올리고 라임 제스트와 금박 장식을 더한 애플망고 빙수를 선보였습니다.상큼한 라임즙을 함께 제공해 맛의 균형을 높였다는 설명입니다.웨스틴 조선 서울은 국내산 고당도 수박을 활용한 수박 빙수를 판매 중입니다.수박 과즙을 얼려 만든 얼음과 풍성한 과육을 담았으며 초콜릿으로 수박씨를 표현해 재미 요소를 더했습니다.롯데호텔앤리조트의 럭셔리 호텔 브랜드 시그니엘 서울과 시그니엘 부산도 제주산 애플망고를 활용한 빙수와 디저트 프로모션을 진행합니다.시그니엘 서울의 '시그니처 망고 빙수'는 눈꽃 형태의 우유 얼음 위에 애플망고와 금가루 장식을 올렸고, 망고 퓌레와 망고 펄, 마스카르포네 치즈 소스 등을 곁들였습니다.롯데호텔앤리조트는 2030세대를 중심으로 확산한 스몰 럭셔리 트렌드에 힘입어 지난해 시그니엘 부산 망고 빙수 매출이 전년 대비 약 20% 증가했다고 설명했습니다.시그니엘 서울 역시 지난해 망고 빙수 매출이 전년보다 5% 늘었습니다.포시즌스 호텔 서울은 유기농 우유 얼음과 국내산 배를 활용한 클래식 빙수와 제주 애플망고 빙수를 출시했습니다.애플망고 빙수에는 분자요리 기법으로 만든 망고 스피어를 적용해 시각적 요소를 강화했습니다.JW 메리어트 호텔 서울은 전남 나주산 배를 활용한 시나몬 배 빙수와 제주 애플망고 빙수를 선보입니다.배 우유 얼음과 생과일 배, 시나몬 시럽에 절인 배 등을 조합해 다양한 식감과 풍미를 강조했습니다.파라다이스 호텔앤리조트도 제주 애플망고 빙수와 함께 말차 팥빙수, 토마토 빙수 등 프리미엄 빙수 3종을 출시했습니다.파라다이스시티는 일본 우지 말차와 시칠리아식 그라니따를 접목한 메뉴를 내놨고, 파라다이스 호텔 부산은 망고 쇼트케이크와 셔벗을 함께 구성한 빙수 플래터를 선보입니다.(사진=호텔신라 제공, 연합뉴스)