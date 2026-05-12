스치면 넘어간다…'괴물 포수의 등장'

<앵커>



프로야구 한화의 신예 포수 허인서의 방망이가 리그 판도를 뒤흔들고 있습니다. 이달 들어 가장 뜨거운 홈런쇼를 펼치며 한화의 반등을 이끌고 '차세대 스타'로 급부상 중입니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



5월부터 한화의 주전 포수로 도약한 허인서는 지금 리그에서 가장 뜨거운 타자입니다.



5월 8경기에서 모두 안타를 터뜨리며 타율 5할에 홈런 5개로 '월간 홈런 1위'를 달리고 있습니다.



올 시즌 83타석에 들어섰는데 같은 기간의 성적을 보면 지난해 혜성처럼 등장했던 KT 안현민의 기록과 꼭 닮았습니다.



담장을 까마득하게 넘어가는 초대형 홈런을 만드는 능력까지 안현민을 연상시킵니다.



지난해 2군에서 4연타석 홈런을 터뜨리고 시범경기에서도 홈런 5개를 쏘아올리며 가능성을 보였지만, 4월에 1할대 타율에 그쳤던 허인서가 반등한 원동력은 '타격 스탠스'의 변화입니다.



좀 더 홈플레이트 가까이, 포수와 가까운 쪽으로 준비 위치를 옮긴 뒤 약점이던 삼진을 대폭 줄이며 장점인 파괴력을 더 살리고 있습니다.



[허인서/한화 포수 : 정확성에 대해서 좀 더 생각을 하고 운동을 했었는데 그런 부분에서 좀 더 정확성도 많이 생기고 좋은 타구들이 좀 더 많이 나오는 거 같아요.]



허인서의 깜짝 활약 속에 한화는 투수진이 붕괴된 위기 속에도 지난주 6경기에서 4승을 올리며 외국인 투수들이 부상에서 돌아오는 이번 주부터 반등을 노릴 수 있게 됐습니다.



[허인서/한화 포수 : 항상 팀에 도움이 되는 쪽으로 할 수 있다면 그게 더 좋은 것 같습니다. 앞으로도 남은 경기 더 좋은 경기를 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다.]



(영상편집 : 하성원, 디자인 : 권민영·강유라, 화면제공 : 한화 이글스)