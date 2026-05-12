1. "휴전 간신히 유지"…'해방 작전' 재개 압박



트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에서 선박을 빼내는 '해방 작전'을 재개할지 검토하고 있다고 말했습니다. 헤그세스 미 국방장관은 한미 국방장관 회담에서 대이란 군사 작전을 거론하면서 한국의 협조를 우회적으로 압박했습니다.



2. 청와대 "민간 선박 공격 규탄"..대상은 특정 안 해



청와대가 나무호에 대한 공격을 강력하게 규탄한단 입장을 냈습니다. 규탄 대상인 공격 주체가 어딘진 특정하지 않았습니다.



3. '단전·단수' 이상민 2심 선고…징역 15년 구형



12·3 비상 계엄 당시 언론사 단전 단수를 지시한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고 받은 이상민 전 행정안전부 장관이 오늘(12일) 항소심 선고를 받습니다. 특검은 징역 15년을 구형한 상태입니다.



4. '주왕산 실종 초등생' 야간 수색..구조 소식 없어



그제 오후 경북 청송군 주왕산에서 실종된 초등학생을 찾기 위해 경찰과 소방당국이 이틀째 야간 수색을 벌였습니다. 구조 소식은 아직 들려오지 않고 있습니다.