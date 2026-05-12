오늘 사실상 막판 협상…총파업 현실화하나?

<앵커>



삼성전자 노사가 총파업을 열흘 앞두고 어젯(11일)밤 늦게까지 진행한 협상에서 결론을 내리지 못했습니다. 성과급 상한을 폐지하고 제도화하란 노조 요구에 사측이 난색을 표하고 있는 건데, 노사는 오늘 막판 협상을 이어갑니다.



최승훈 기자입니다.



<기자>



중앙노동위원회 중재로 협상 테이블에 마주 앉은 삼성전자 노사는 어제 하루 종일 대화에도 입장 차를 좁히지 못했습니다.



[황기돈/중앙노동위원회 준상근조정위원 : 우리 위원회에서 조정안을 만들 것이고 (노사가) 자기네들끼리 결정을 할 수 있으면 그 방법으로 가는 것이 최고이고….]



노조는 영업이익의 15%를 상한 없이 성과급으로 지급하고 이를 제도화하라고 요구하는 반면, 사측은 메모리 사업부에 경쟁사보다 높은 수준으로 보상하겠다면서도 당장 제도화하는 건 곤란하단 입장으로 맞서고 있습니다.



메모리 외 다른 부문에 대한 보상안을 놓고도 노사는 물론 노조 내부에서조차 의견이 엇갈리는 상황에서 노사는 오늘 이틀 째 사후 조정에 참여합니다.



오는 21일로 예고된 총파업 전 사실상 마지막 대화 기회입니다.



삼성전자 총파업 위기는 국제적 이슈로 확산하고 있습니다.



주한미국상공회의소는 "삼성전자에서 생산 차질이나 운영 불확실성이 발생할 경우 글로벌 공급망 안정성에 대한 우려가 커질 수 있다"고 밝혔습니다.



삼성전자 고객사인 글로벌 빅테크들도 공급 차질 여부를 직접 문의하는 등 파업 불똥이 튈까 노심초사하는 것으로 전해졌습니다.



[이성엽/고려대 기술경영전문대학원 교수 : (노사 갈등이) 계속 반복될 우려가 있다면 향후 구매선 같은 걸 변경하고, 다른 쪽 기업들이 공급을 좀 더 늘리는 방향으로 전략을 취할 가능성이….]



김영훈 고용노동부 장관은 삼성전자 노사 모두 사회적 책임감을 가지고 조정에 임해 달라며 노사의 타협을 촉구했습니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 이상민, 디자인 : 이종정)