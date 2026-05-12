"미국에 협력하길" "한반도 방위 한국이 주도"

<앵커>



미국 워싱턴을 찾은 안규백 국방장관은 헤그세스 미 국방장관을 만나서 서로의 안보 이익을 위해 협력하자고 뜻을 모았습니다. 헤그세스 국방장관은 이란에 대한 군사 작전에 한국도 협조해 달라고 은근하게 압박했습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



안규백 국방장관과 피트 헤그세스 미 국방장관이 워싱턴 DC 미 국방부 청사에서 만났습니다.



두 장관의 회담은 지난해 11월 이후 6개월 만입니다.



양국은 상호 안보 이익을 위해 두 나라의 긴밀한 협력을 이어가자며 공고한 한미동맹에 대해선 한 목소리를 냈습니다.



각론은 달랐습니다.



헤그세스 장관은 미국의 대이란 군사작전을 언급하며 한국을 비롯한 동맹국들의 협조를 요구한 반면,



[피트 헤그세스/미 국방장관 동맹의 강인함은 중요하며, 미국은 파트너들이 우리와 어깨를 나란히 하길 기대합니다.]



안규백 장관은 국방비 증액을 언급하며 한반도 방위를 주도하기 위한 한국의 노력을 부각했습니다.



[안규백/국방장관 : 우리도 이에 발맞춰 국방비 증액 등을 통해서 핵심 국가 국방 역량을 확보하여 우리 주도의 한반도 방위를 실현할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다.]



두 장관은 회담에서 전시작전권 전환과 핵추진 잠수함 건조 협력 등 민감한 현안들을 광범위하게 논의한 걸로 알려졌습니다.



특히 미국 측이 호르무즈 해협 통항 재개를 위한 한국의 역할을 요청했을 가능성도 제기됩니다.



이 밖에 호르무즈 해협에서 발생한 한국 화물선 나무호 화재가 외부 공격으로 확인된 상황인 만큼 이와 관련한 논의도 오갔을 걸로 예상됩니다.



취임 후 처음 미국을 찾은 안 장관은 헤그세스 국방장관과의 회담에 이어 미 해군장관 대행, 상원 군사위원장과 잇따라 만날 예정입니다



(영상취재 : 오정식)