"압수수색 책잡히면 안 돼"…전재수 보좌진, 망치로 PC 파손

▲ 전재수 민주당 부산시장 후보

더불어민주당 전재수 부산시장 후보의 국회의원 시절 보좌진들이 통일교 금품수수 의혹 관련 압수수색을 앞두고 사무실 PC 저장장치를 망치로 부수고 인근 밭과 쓰레기통에 버린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.11일 정교유착 비리 합동수사본부가 국민의힘 주진우 의원실에 제출한 당시 의원실 보좌진들의 증거인멸 혐의 공소장에 따르면 합수본은 전 후보 보좌진들이 지난해 12월 경찰의 압수수색이 예상되자 증거자료를 삭제하기 위해 순차적으로 공모했다고 판단했습니다.당시 전 의원실 선임비서관 A 씨는 지난해 12월 10일 압수수색(12월 15일 실행)에 대비해 인턴 비서관에게 부산 사무실 PC들을 초기화하라고 지시한 것으로 조사됐습니다.A 씨는 "압수수색이 나올 수 있으니 수사기관에 책잡힐 일을 만들면 안 된다"며 자신의 PC뿐 아니라 부산 사무실 내 업무용 PC 전체를 초기화해야 한다고 보좌관에게 보고한 것으로 파악됐습니다.보좌관은 A 씨의 보고를 받은 뒤 "포맷 전 필요한 자료를 백업해두라"고 지시했다고 합니다.이 과정에서 A 씨가 전 후보의 서울 사무실 8급 비서관에게 PC 초기화 방법을 문의했고, 8급 비서관이 'SSD 카드를 꽂았던 PC는 한 번 더 포맷을 해야 한다'는 등 구체적인 방법을 설명했다는 내용도 공소장에 담겼습니다.A 씨는 PC에서 분리한 저장장치를 직접 파손했습니다.그는 PC의 HDD(하드디스크)를 드라이버로 해체한 뒤 망치로 내려치고, SSD(솔리드스테이트드라이브)는 손과 발로 구부러뜨려 파손한 것으로 조사됐습니다.A 씨는 이렇게 파손한 HDD를 같은 날 오후 10시쯤 주거지 인근 밭에 버렸고, SSD는 다음날 오전에 목욕탕 쓰레기통에 버렸다고 합니다.경찰청 특별전담수사팀은 같은 달 15일 전 후보의 의원실, 부산 사무실, 자택, 세종 장관 집무실 등을 압수수색 했습니다.합수본은 증거 인멸 의혹을 받는 전 의원의 보좌진 4명에 대해서는 혐의가 확인됐다고 보고 불구속기소 했습니다.반면 의원실 직원들이 PC 초기화에 대해 전 후보에게 보고했는지 여부는 공소장에 적시하지 않았습니다.합수본은 전 후보의 뇌물 수수 및 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 지난달 10일 공소시효가 지났거나 혐의를 입증할 증거가 충분치 않다며 모두 불기소 처분했습니다.