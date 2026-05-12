광주 이어 경주서도 모르는 시민에 흉기, '묻지마 범행'

▲ 경주경찰서 전경

최근 광주 도심에서 일면식도 없는 여고생이 흉기에 숨진 사건이 발생한 데 이어 경북 경주에서도 모르는 시민을 상대로 한 '묻지마 흉기' 난동 범행이 발생하며 시민 불안이 커지고 있습니다.경북 경주경찰서는 11일 살인미수 혐의로 A(50대) 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔습니다.A 씨는 10일 오후 5시쯤 경주 봉황대 인근 공원에서 B(40대) 씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받습니다.당시 공원에 있던 목격자가 범행 장면을 보고 경찰에 신고한 것으로 전해졌습니다.A 씨는 범행 직후 달아났다가 약 15분 만에 인근에서 경찰에 검거됐습니다.B 씨는 병원으로 옮겨져 긴급 수술을 받았으며 현재 회복 중입니다.경찰은 B 씨가 생명에는 지장이 없는 상태라고 설명했습니다.경찰 조사 결과 두 사람은 서로 전혀 모르는 사이로, 원한 관계 등도 없는 것으로 나타났습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "옆에서 머리를 아프게 했다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.경찰은 A 씨의 정신질환 이력 여부 등을 확인하는 한편 정확한 범행 경위와 동기를 조사하고 있습니다.경찰 관계자는 "전혀 알지 못하는 상대를 대상으로 한 '이상동기 범죄'로 보고 수사 중"이라며 "A 씨가 한 진술조차 진위를 확인할 수 없는 정도의 상태"라고 말했습니다.앞서 지난 9일 광주 동구 금남로 일대에서는 20대 남성이 귀가하던 여고생에게 흉기를 휘둘러 숨지게 하는 사건이 발생했습니다.경찰은 수사를 마치는 대로 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 방침입니다.(사진=연합뉴스)