뉴욕증시, 지지부진한 미-이란 종전협상에 하락 출발

뉴욕증시의 3대 주가지수는 미국과 이란의 종전 협상이 교착 상태에 빠지면서 하락 출발했습니다.



현지시각 11일 오전 9시 40분 현재 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 97.81포인트(0.20%) 내린 49,511.35를 기록했습니다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장 대비 1.19포인트(0.02%) 하락한 7,397.74, 나스닥 종합지수는 전장보다 19.46포인트(0.07%) 하락한 26,227.62를 가리켰습니다.



미국과 이란 간의 종전 협상이 지지부진한 점이 투자심리를 위축시켰습니다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 자신의 소셜미디어인 트루스소셜을 통해 "방금 이란의 이른바 '대표들'로부터 온 답변을 읽었다"며 "나는 이게 마음에 들지 않습니다. 완전히 용납할 수 없다"고 밝혔습니다.



이란 외무부는 이날 미국이 계속해서 비합리적이고 일방적인 요구를 고수하고 있다고 주장했습니다.



또 핵물질과 관련해서도 당장 논의할 주제가 아니라는 점을 분명히 했습니다.



에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 기자회견에서 이란의 핵과 핵물질에 대해 "때가 되면 논의할 것"이라고 선을 그었습니다.



B.라일리웰스의 아트 호건 수석 시장 전략가는 "대부분의 실적발표가 끝난 상황에서 우리는 이제 초점을 호르무즈 해협을 통한 원유 흐름 재개와 에너지 가격 하락 가능성으로 돌려야 하는데 그런 일은 나타나지 않고 있다"고 말했습니다.



업종별로 살펴보면 기술, 부동산 등은 강세를, 통신, 소비재 등은 약세를 보였습니다.



모더나는 미국인이 한타바이러스에 양성 판정을 받았다는 소식에 주가가 5.59% 올랐습니다.



모더나는 지난주 한타바이러스 백신의 초기 단계 개발에 착수했다고 발표했었습니다.



루멘텀은 오는 18일부터 코스타를 대체해 나스닥 100지수에 편입된다는 소식에 주가가 9.10% 올랐습니다.



비료 생산업체 모자이크는 1분기 실적이 예상을 밑돌면서 주가가 3.24% 내렸습니다.



모자이크의 조정 주당순이익(EPS)은 0.05달러로 시장 예상치 0.24달러를 대폭 밑돌았습니다.



유럽증시는 대체로 하락세를 나타냈습니다.



유로스톡스50 지수는 전장 대비 0.29% 내린 5,894.27에 거래 중입니다.



프랑스 CAC40 지수와 독일 DAX 지수는 각각 0.80%, 0.27% 하락했습니다.



영국 FTSE100 지수는 0.33% 올랐습니다.



국제 유가는 상승했습니다.



같은 시각 근월물인 2026년 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 1.48% 오른 배럴당 96.83달러를 기록 중입니다.