[날씨/XR] 전국 곳곳 '요란한 비'…돌풍·벼락·우박 주의

오후부터 중부 지방에 비가 내리고 있는데요.



내일(12일)까지 비가 이어지겠습니다.



내일도 비는 소강상태를 보이는 곳이 많겠지만, 충청 이남을 중심으로는 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 비가 오는 곳이 있겠습니다.



우리나라 대기 상공 5km 부근에는 찬 공기가 오늘은 중부 지방을 중심으로 자리한 가운데, 지상에는 따뜻한 공기가 자리하고 있어 대기가 불안정해져 곳곳에 요란한 비가 내리고 있는데요.



내일은 찬 공기가 남쪽으로 이동하면서 충청과 남부 지방 중심으로 요란한 비가 예상됩니다.



강수량을 살펴보겠습니다.



호남에 최고 70mm, 충청과 경남, 제주에 최고 50mm의 많은 비가 예상되고요, 돌풍과 벼락을 동반하거나 우박이 떨어질 가능성이 있어 주의하셔야겠습니다.



이 비는 내일 상층에 찬 공기가 빠져나가는 오후에는 대부분 그치겠습니다.



위성 영상 보겠습니다.



오늘은 중부를 중심으로 두터운 구름대가 뒤덮고 있는데요, 내일은 전국 하늘이 점차 흐려지겠습니다.



밤사이 구름이 이불 역할을 하면서 아침 기온은 전국이 15도 안팎으로 크게 떨어지지는 않겠습니다.



낮 기온도 서울 22도 등 20도를 조금 웃돌겠습니다.



비가 그치고 나면 부쩍 날이 더워지겠습니다.



이번 주말 서울의 낮 기온이 30도까지 오를 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)