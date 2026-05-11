뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"김관영, 영구 복당 불허"…"신청할 이유 없다" 신경전

박예린 기자
작성 2026.05.11 20:59 조회수
PIP 닫기
<앵커>

전북지사 선거에선 민주당에서 제명된 뒤 무소속으로 출마한 김관영 후보와 민주당의 신경전이 갈수록 격해지고 있습니다. 민주당은 김 후보를 향해 다시는 당으로 돌아올 수 없다며, 선거운동을 도운 당원에게도 엄정 대응하겠다고 엄포를 놨는데, 김 후보 측은 정청래 민주당 대표 지도부에선 복당을 시켜준다 해도 받아들일 일 없다고 맞섰습니다.

박예린 기자가 보도합니다.

<기자>

대리기사비 명목의 '현금 지급 의혹'으로 민주당에서 제명된 뒤, 지난 7일 무소속 출마를 선언한 김관영 전북지사 후보.

민주당 공천 과정이 과연 공정했느냐며 정청래 대표 측에 거듭 날을 세웠고, 당선 뒤 복당을 공언해 왔습니다.

[김관영/무소속 전북지사 후보 (지난 7일) : 중앙의 결정이 아니라 전북도민의 선택을 받겠습니다.]

조승래 민주당 사무총장은 어제(10일), 무소속으로 출마할 경우 중대한 해당 행위에 해당해 영원히 복당이 불가능하다고 으름장을 놨습니다.

[조승래/민주당 사무총장 (어제) : 더불어민주당이라는 이 공당이 본인 마음대로 들락날락할 수 있는 정당이 아닙니다.]

그러자 김 지사 측은 "사익에 눈이 먼 정청래 지도부 하에서는 복당시켜 준다고 해도 받아들일 일이 없다"고 맞받았습니다.

뉴스1이 지난 9일부터 이틀간 조사해 오늘 공개한 전북지사 적합도 여론조사에선, 이원택 민주당 후보가 39.7%, 김관영 무소속 후보가 43.2%를 각각 기록했습니다.

두 후보의 적합도 차이는 오차범위 안에 있었습니다.

친정청래계로 분류되는 이원택 후보가 공천을 받는 과정에서 친명계 안호영 의원이 12일간 단식을 하기도 했는데, 전북지사 선거 결과는 정청래 대표의 리더십에도 영향을 줄 수 있단 관측입니다.

(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 박태영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지