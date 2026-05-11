추미애 "피해자 명예 회복 당연"…정원오 "입법부 일"

<앵커>



민주당이 공소취소권을 넣어 발의한 조작기소 의혹 특검법을 두고, 국민의힘은 민주당 후보들을 향해 명확한 입장을 밝히라며 압박해 왔죠. 추미애 민주당 경기지사 후보는 오늘(11일), 억울한 피해자들의 명예를 회복시키는 게 당연한 것이라고 밝혔고, 정원오 서울시장 후보는 입법부의 일이란 원론적인 입장을 내놨습니다.



김관진 기자의 보도입니다.



<기자>



지방선거 출마 전까지 국회 법제사법위원장으로서 검찰 관련 입법을 추진했던 추미애 민주당 경기지사 후보.



경기지사 선거 경쟁자인 양향자 국민의힘 후보와 조응천 개혁신당 후보가 '조작기소 의혹 특검법'의 공소취소 논란에 대한 책임론을 제기한 데 대해 이렇게 반박했습니다.



[추미애/민주당 경기지사 후보 : 수사를 통해서 조작기소 실체가 명명백백히 밝혀진다고 하면 억울하게 피해를 입은 분들의 명예를 회복시키는 게 당연한 것이고요.]



정원오 민주당 서울시장 후보는 공소취소 논란과 특검법에 관한 질문을 받고, 지방행정은 정쟁의 한복판이 아닌 민생의 한복판에 서야 한다며 "입법부의 일"이란 입장을 밝혔습니다.



[정원오/민주당 서울시장 후보 : 입법부에서 할일 아닙니까? 개인적인 생각은 있어도 그걸 발표하는 순간 정쟁으로 들어가거든요.]



추 후보의 경우, '검찰개혁 입법'을 주도해 왔단 평가와 경기지사 선거의 민주당 지지세에 대한 자신감 등이 이런 입장의 배경이란 해석이, 정 후보는 서울시장 선거 상황 때문에 특검법 관련 논란에 따른 중도층 이탈이나 보수층 결집 가능성을 우려해 원론적인 입장을 선택한 거란 해석이 각각 나옵니다.



앞서 김부겸 대구시장 후보와 우상호 강원지사 후보 등 민주당에겐 상대적으로 험지란 평가를 받아온 지역의 시도지사 후보들은 특검법에 비판적이거나 신중한 입장을 밝힌 바 있습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 장현기)