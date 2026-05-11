삼전 총파업 전 막판 협상…"공급 괜찮나" 고객사 우려

<앵커>



총파업을 열흘 앞두고 삼성전자 노사가 막판 협상을 이어가고 있습니다. 성과급 지급 기준과 방식을 놓고 이견이 여전한 가운데, 삼성전자의 고객사인 글로벌 빅테크 기업들도 우려를 표하고 있습니다.



최승훈 기자입니다.



<기자>



삼성전자 김형로 부사장과 초기업노조 삼성전자지부 최승호 위원장이 정부세종청사 중앙노동위원회 회의실로 들어갑니다.



삼성전자 노사는 정부의 중재로 오늘(11일)부터 이틀간 사후 조정 절차에 들어갔습니다.



오는 21일로 예고된 총파업 전 사실상 마지막 대화 기회인데, 하루 종일 이어진 협상에도 입장 차이를 여전히 좁히지 못하고 있습니다.



노조는 영업이익의 15%를 상한 없이 성과급으로 지급하고 이를 제도화하라고 요구하는 반면, 사측은 메모리 사업부에 경쟁사보다 높은 수준으로 보상하겠다면서도 당장 제도화하는 건 곤란하다는 입장입니다.



[최승호/초기업노조 삼성전자지부 위원장 : 제도화에 대한 입장이 없으면 오늘이라도 저희는 조정이 안 될 것으로도 생각하고 있습니다.]



메모리 외 다른 부문에 대한 보상안을 놓고도 노사는 물론 노조 내부에서조차 의견이 엇갈리고 있습니다.



[황기돈/중앙노동위원회 준상근조정위원 : 어떤 형태로든 간에 마무리를 지었으면 하는 생각들은 있는데 이해관계로 어느 순간에 타협한다는 게 쉽지는 않죠.]



삼성전자 총파업 위기는 국제적 이슈로도 확산하고 있습니다.



주한미국상공회의소는 "삼성전자에서 생산 차질이나 운영 불확실성이 발생할 경우 글로벌 공급망 안정성에 대한 우려가 커질 수 있다"고 밝혔습니다.



삼성전자 고객사인 글로벌 빅테크들도 공급 차질 여부를 직접 문의하는 등 파업의 불똥이 튈까 노심초사하는 것으로 전해졌습니다.



[이성엽/고려대 기술경영전문대학원 교수 : (노사 갈등이) 계속 반복될 우려가 있다면 향후 구매선 같은 걸 변경하고, 다른 쪽 기업들이 공급을 좀 더 늘리는 방향으로 전략을 취할 가능성이….]



김영훈 고용노동부 장관은 삼성전자 노사 모두 사회적 책임감을 가지고 조정에 임해 달라며 노사의 타협을 촉구했습니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 이상민, 디자인 : 이종정)