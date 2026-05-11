정치권도 '나무호 공방'…이란 소행 가능성에도 '신중론'

<앵커>



나무호 피격 사건은 정치부 김혜영 기자와 자세한 이야기 이어가겠습니다.



Q. '나무호 피격' 정치권도 공방?



[김헤영 기자 : 네, 그렇습니다. 국민의힘은 정부가 이번 사건의 진실을 은폐하고 있다고 주장했습니다.]



[장동혁/국민의힘 대표 : CCTV 영상까지 확인하고도 미상의 비행체라고 합니다. 외계인 UFO 공격이라도 있었다는 것입니까?]



[김혜영 기자 : 우리 선박이 피격을 당했는데도 이재명 대통령이 입을 꾹 닫고 있다, 그리고 지난 2월에는 이 대통령이 캄보디아 스캠 범죄 조직에 한국인을 건들면 패가망신할 거라고 공개적으로 경고를 하더니 지금은 묵묵부답이라고 날을 세우기도 했습니다. 국민의힘은 민주당이 이번 사건을 다룰 국회 상임위원회 개최 요구에도 응하지 않고 있다고도 반발했는데요. 민주당은 비행체 기종 등이 정부 조사로 특정이 된 뒤에 상임위를 열자, 이런 입장인데요. 민주당 입장도 들어보시겠습니다.]



[김영배/민주당 국회 외통위 간사 : 국가안보와 외교적 사안까지 정쟁의 불쏘시개로 삼으려는 작태를 우리 국민은 절대 용서하지 않으실 것입니다.]



[김혜영 기자 : 국민의힘이 사실관계를 왜곡하면서 정쟁으로 선거 국면에서 정부의 발목을 잡고 있다는 겁니다.]



Q. 정부, 이란 소행 가능성에도 '신중론' 이유는?



[김헤영 기자 : 정부가 이처럼 신중한 건 특정 국가의 공격이라고 공표를 하는 순간, 이번 사건은 단순한 선박 사고가 아니라 군사적 공격이자 안보 위협으로 그 성격이 뒤바뀌기 때문입니다. 곧바로 외교적 부담을 안게 되는 만큼 우선 사실관계의 오류가 없어야 하고요. 또 대응 수순도 미리 짜둬야 하기 때문에 현재는 신중론으로 기울어져 있는 겁니다. 가령, 이란 소행을 공식화할 경우에는 당장 공격당한 데 대한 비례적인 대응을 요구하는 국내 여론이 비등해지죠. 또 미국은 호르무즈 호위 연합 구상 등과 관련해서 파병의 압박 수위를 높일 수가 있습니다. 무엇보다 호르무즈 해협 안에 있는 우리 선박 26척과, 또 선원 160명의 안전 확보가 최우선인데요. 이란과 대립각부터 지나치게 키우게 되면 이 문제를 풀 외교적 공간이 좁아질 수 있다, 이런 고민도 엿보입니다. 또 중장기적으로는 대이란 전략의 문제도 있는데요. 정부가 전쟁 중에도 이란 주재 한국 대사관을 유지를 하고, 또 유일하게 특사까지 파견을 한 것도 사실 교민 안전뿐만 아니라 향후 에너지 안보와 또 전후 재건 문제까지 고려한 것으로 평가가 됩니다. 물론 이란 소행으로 최종 결론을 낸다면 책임 인정과 사과, 그리고 재발 방지 요구 등 여러 대응 시나리오가 채택이 될 텐데요. 공격 주체를 특정하기 전까지는 정부의 이런 신중론은 유지가 될 것으로 예상됩니다.]



(영상편집 : 오영택)