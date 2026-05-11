청와대 "나무호 공격 규탄"…이란 관련성엔 "미지 영역"

<앵커>



청와대가 오늘(11일) 나무호 피격 사건과 관련해 "민간 선박에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다"고 밝혔습니다. 강한 규탄 메시지를 내놨지만, 정작 누구를 규탄하는 것인지 나무호를 공격한 주체는 특정하지 않았습니다.



첫 소식, 강민우 기자의 보도입니다.



<기자>



나무호의 폭발 원인을 '피격'으로 파악한 정부의 1차 조사 결과와 관련해, 청와대는 '강력 규탄'이란 공식 입장을 오늘 냈습니다.



[위성락/청와대 국가안보실장 : 민간 선박에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다는 입장으로서 이를 강력히 규탄합니다.]



다만, 규탄의 대상, 즉, 공격 주체를 밝히진 않았습니다.



청와대 고위 관계자는 "공격 주체를 특정하기 위한 노력을 하고 있는 단계"라며, "판단이 서는 대로 적절한 수위의 대처를 할 것"이라고 설명했습니다.



이란과의 관련성에 대해선, "현재는 미지의 영역"이라며 신중한 입장을 보였습니다.



명백한 증거, 즉, '스모킹건' 없이 공격 주체를 특정하는 건 섣부르고, 공격의 의도성 입증도 어려울 수 있단 판단이 정부가 신중론을 유지하는 1차적 배경으로 풀이됩니다.



무엇보다 호르무즈 해역에 묶여 있는 한국 선박과 선원에 미칠 영향을 신중히 고려하는 거란 해석도 있습니다.



청와대 관계자는 "중국, 프랑스, 태국 등 호르무즈 해협 안에서 선박 피격의 피해를 입은 국가들의 대응 상황도 참고할 것"이라고 설명했습니다.



청와대는 재발 방지를 위해서 유관국들과 소통할 방침입니다.



[위성락/청와대 국가안보실장 : 우리를 포함한 모든 선박의 안전 보장 및 자유로운 통항을 위하여 국제 사회의 관련 노력에 지속적으로 동참해 나갈 것입니다.]



다만, 미국 주도의 해양자유구상이나 영국, 프랑스가 주도하는 '항행 자유 이니셔티브' 등에 참여하는 문제에 대해선, 청와대는 "해양 안전과 자유로운 통항을 위해 필요한 협력을 하겠다"는 원론적인 입장만 밝혔습니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 황세연)