[단독] "명품 헐값에" 여성 인플루언서? 알고 보니 '남자'…"제2의 전청조 사건"

▲ 금천경찰서

온라인에서 여성 인플루언서 행세를 하며 명품을 헐값에 판매한다고 속이고 수십억 원을 가로챈 혐의를 받는 남성에 대해 경찰이 수사에 착수했습니다.피해 규모가 20억 원에 육박하는데, 이 남성은 최근 별건 범죄로 구속됐습니다.서울 금천경찰서는 20대 박 모 씨를 사기 등 혐의로 입건해 수사 중이라고 오늘(11일) 밝혔습니다.박 씨는 온라인 거래 플랫폼에서 명품 가방 등을 시중가의 수십 배 수준으로 싸게 판매한다며 돈을 건네받은 뒤 상품을 보내지 않은 혐의를 받습니다.현재까지 경찰이 파악한 사기 피해자는 17명, 피해 액수는 20억 원에 달합니다.경찰은 대금을 보내고 2년이 지나도록 단 1건의 물건도 받지 못한 피해 사례를 다수 파악했습니다.피해자들은 "박 씨가 거래 초기엔 환불 요구를 즉시 받아들여주면서 신뢰를 쌓고, 이후 '단골에게만 제시하는 것'이라면서 '수억 원대 상품을 수백 만원 수준으로 산 뒤 되팔면 큰 이득을 볼 것'이라는 식으로 지속적으로 유혹했다"고 입을 모았습니다.배송 지연 독촉에 박 씨는 "순번대로 보내고 있다. 곧 갈 것"이라는 식으로 답하며 달랬는데, 참다못한 구매자들이 고소장을 내면서 경찰 수사가 시작됐습니다.박 씨는 "환불 요구가 몰리면서 배송에 차질이 생긴 것뿐"이라며 범행을 부인한 것으로 전해졌습니다.하지만 피해자 조사에 이어 여러 차례 박 씨를 소환 조사한 경찰은 박 씨가 14만 명의 팔로워를 보유한 여성 인플루언서이자 재력가 행세를 하면서 소비자들을 속인 정황을 포착하고 본격 수사에 나섰습니다.경찰 수사가 시작된 뒤에도 상품 판매를 계속하며 소비자들을 끌어모은 박 씨는 최근 또다른 범죄 혐의 덜미가 잡혔고 지난달 말 결국 구속된 것으로 확인됐습니다.박 씨가 자신을 서울 송파구 고급 오피스텔에 사는 젊은 여성이라고 소개하고 많은 자산을 보유하고 있다는 취지 게시글을 소셜미디어를 통해 여럿 올렸지만 20대 남성인 사실이 수사 과정에서 드러나면서, 성별을 속이고 재벌가인 척 사기극을 벌이다 감옥에 간 '제2의 전청조 사건'이라는 목소리가 피해자들 사이에서 나옵니다.피해자들이 박 씨를 상대로 민사 소송에 나선 가운데 경찰은 범행 동기와 은닉 자산 규모 등 수사에 속도를 내고 있습니다.(사진=연합뉴스)