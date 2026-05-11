민주, 서울·강원 공천자대회…"거센 파란 바람 불어 탈환해야"

▲ 더불어민주당 상임총괄선대위원장인 정청래 대표가 11일 서울 영등포구 여의도 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 열린 서울 공천자대회에 참석해 민주당 정원오 서울시장 후보 등 민주당 후보들과 기념 촬영하고 있다

6·3 지방선거를 앞두고 중앙선거대책위원회 체제로 전환한 더불어민주당은 오늘(11일) 강원 춘천과 서울에서 공천자대회를 열고 본격적인 선거전에 돌입했습니다.민주당은 이란 전쟁 등 글로벌 복합위기 상황을 거론하며 이재명 정부의 안정적인 국정 운영을 위해 지방 권력 역시 여당에 힘을 실어줘야 한다고 강조하는 한편, 이번 선거가 12·3 비상계엄을 극복하고 국가를 정상으로 되돌리는 과정이라고 역설했습니다.보수세가 강한 접경지 강원도와 중도층 민심의 바로미터로 꼽히는 서울에서부터 초반 승기를 굳혀 전국 판세를 주도하겠다는 전략이 깔린 것으로 풀이됩니다.정청래 대표는 이날 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 '서울 공천자대회'에 정원오 서울시장 후보 및 시의원 후보들과 함께 참석해 승리를 다짐했습니다.정 대표는 "강원도뿐 아니라 수도권, 충청도, 경상도, 제주도 등 한반도에 '파란바람'이 상륙해 휘몰아칠 기세"라며 "서울에서 가장 거센 파란바람이 불어야 한다고 생각합니다. 서울을 탈환해야 한다"고 목소리를 높였습니다.정 대표는 "이재명 대통령은 꼼꼼하고 치밀하고 확실하게 일을 잘한다. 그래서 지지율도 높다"며 "정원오 후보를 비롯한 모든 후보들이 이 대통령처럼 일 잘하는 지방 정부를 만들어야 할 역사적 사명을 띠고 이 자리에 왔다"고 말했습니다.그러면서 후보들을 향해선 "무소속으로 나가서 당선될 자신이 있나"라고 되물은 뒤, "민주당 공천장을 받고 파란 점퍼를 입고 나가 이재명 정부 성공을 뒷받침해야 할 사명을 갖고 있다"고 강조했습니다.정원오 서울시장 후보도 "서울시장은 정쟁의 한복판에 선 국민의힘 오세훈 후보가 아니라 민심의 한복판에 설 정원오가 당선돼야만 서울 시민도 행복하고 서울도 발전한다"며 목소리를 높였습니다.앞서 정 대표는 이날 오전 강원 춘천에서 열린 첫 선대위 회의에서는 '여당 프리미엄'을 앞세워 강원 발전을 이뤄내겠다고 약속했습니다.이번 지방선거 '1호 공천' 대상이었던 우상호 강원지사 후보를 두고는 '이재명 대통령이 보낸 사람'이라고 치켜세우면서 강원 발전의 적임자라고 부각했습니다.정 대표는 선대위 회의에서 "오늘 만난 춘천의 한 카페 사장님께 '그간 좋지 않았던 강릉 쪽 민심이 민주당 쪽으로 좋아진 것 같다'는 얘기를 드렸더니 동의하셨다"며 "이곳 강원도에 부는 '파란 바람'이 전국적으로 상당히 좋은 영향을 미치기를 기대한다"고 강조했습니다.정 대표는 "선대위 발족 후 첫 회의 장소로 강원도를 선택한 이유는 이번 지방선거를 통해 강원도민들께서 '눈이 번쩍 뜨일 만큼' 강원도를 발전시키겠다고 약속드리기 위함"이라며 "민주당 1호 공천자인 우 후보에 대한 당의 신뢰와 기대를 보여드리겠다"고 말했습니다.정 대표는 이번 지방선거에 맞춰 전국 곳곳을 돌며 현장 민심 청취에 공을 들이고 있습니다.다만 이날 회의에선 최근 영남권을 중심으로 한 보수 결집 움직임을 의식한 듯, 보수 진영을 겨냥한 수위 높은 현안 발언은 삼가는 모습이었습니다.그는 12·3 비상계엄 당일, 국회에 충돌한 장갑차를 막아선 시민 유충원 씨를 소개하면서 "이번 선대위에 12·3 비상계엄 내란을 극복했던 시민의 시선으로 민심을 전달하기 위해 선대위에 추가로 위촉했다"고 전하기도 했습니다.마이크를 이어받은 우 후보는 "이란전쟁 등 복합 위기를 잘 돌파하기 위해 열심히 노력하는 이재명 정부에 힘을 실어줘야 한다"며 "민주당 후보들이 당선돼야만 전국적인 지방 균형 발전이 성공적으로 이뤄질 수 있다"고 말했습니다.그러면서 "지난 4년간 2년 연속 마이너스 성장을 거뒀던 강원도, 인구 유출로 소멸 위기에 직면한 강원도에 새로운 변화가 필요하고 리더십 교체가 필요하단 요구가 강원 전 지역에서 들끓고 있다"며 "대통령이 보낸 사람인 저는 이 문제를 해결할 설계도를 가지고 왔습니다. 자신 있다"고 목소리를 높였습니다.(사진=연합뉴스)