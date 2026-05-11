청와대 "나무호 등 공격 강력 규탄…안전보장 국제노력 동참"

▲ 공개된 HMM 나무호 화재 현장

청와대는 호르무즈 해협에서 발생한 한국 선박 '나무호' 화재 원인이 외부 공격으로 확인된 것과 관련해 "우리 정부는 나무호 등 민간 선박에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다는 입장"이라고 밝혔습니다.위성락 국가안보실장은 기자들과의 간담회에서 이같이 언급한 뒤 "(이번 공격을) 강력히 규탄한다"고 말했습니다.다만 이와 관련, 청와대 고위관계자는 "일반 상선에 대한 공격이 규탄의 대상이라는 것은 분명하지만, 저희(정부)는 지금 공격의 주체를 특정하지 않고 있다. 특정을 위한 노력을 하고 있는 단계"라며 "가급적 이른 시일 안에 판단하도록 노력하겠습니다. 판단이 서는 대로 적절한 수위의 대처를 할 것"이라고 전했습니다.이 관계자는 같은 맥락에서 전날 외교부가 사이드 쿠제치 주한이란대사를 외교부로 불러 조사 결과를 설명한 것에 대해서도 "'초치'를 한 것이 아니라, 협의를 한 것"이라고 설명하기도 했습니다.초치는 외교 당국이 다른 국가에 공식적으로 불만을 전달하기 위한 조치로, 아직 공격 주체가 이란으로 특정되지 않은 단계인 만큼 초치를 할 단계로 볼 수 없다는 설명인 셈입니다.이 관계자는 "이란이 관련이 있는지 역시 미지의 영역"이라며 "이란에 대한 지원 조치에 대한 검토를 재고할 상황은 아니다"라고 말했습니다.향후 대응 조치에 대해서는 조사 결과에 따라 고려하겠다는 입장을 밝혔습니다.그러면서도 위 실장은 "아울러 이런 사건이 재발하지 않도록 유관국들과 소통하고, 인근 해협에 위치한 우리 선박과 선원의 안전을 강화하는 노력을 배가할 것"이라며 "한국을 포함한 모든 선박의 안전보장 및 자유로운 통항을 위해 국제사회의 노력에 지속적으로 동참하겠다"고 덧붙였습니다.강력한 규탄 의지를 밝힌 점과 더불어 국제사회의 구체적인 '행동'에 동참할 가능성을 한층 더 열어놓는 발언으로도 해석됩니다.그러나 청와대 고위 관계자는 '이번 일로 미국의 해양자유연합 구상에 참여하는 방안이 더 적극적으로 검토되는 것인가'라는 물음이 나오자 "꼭 그렇게 연결시킬 정도까지는 아니라고 봅니다. (공격의) 주체가 특정되지 않은 만큼, 특정 체제에 동참할지를 판단하기는 이른 상황"이라며 신중론을 견지했습니다.이어 "우리 말고도 그 지역에서 유사한 피격을 당한 다른 국가 선박들이 있고, 그 중에는 외교적으로 항의를 제기한 나라도 있다"며 "다른 나라들의 대처를 면밀히 보고 있다"고 전했습니다.위 실장은 사고발생 경위에 대해서는 "미상의 비행체 2기가 나무호 선미 외판을 약 1분 간격으로 두 차례 타격했고, 진동을 동반한 화염과 연기가 발생했다"는 취지의 보고를 받았다고 설명했습니다.이어 "사고 당시 해수면보다 1∼1.5ｍ 상단 부분에 선박 파손이 있었다는 점이나 파손 패턴 등을 고려하면 기뢰나 어뢰에 의한 피격 가능성은 작은 것으로 보인다"고 설명했습니다.그러면서 "(선박을 타격한) 비행체 관련 정보에 대해서는 추가적인 조사가 필요한 상황"이라며 더욱 전문적인 조사를 통해 공격 주체나 기종 등을 식별해 나가겠다고 설명했습니다.일각에선 지난 6일 청와대에서 '피격이라고 단정하기 어렵다'는 취지로 설명한 것과 실제 조사 결과에 차이가 있는 것 아니냐는 지적도 나오고 있습니다.이에 대해 청와대 고위관계자는 "당시에는 파공이 있었다는 보고를 받지 못했다. 판단을 잘못 내렸다기보다는 당시에는 판단을 내리기 어려워 유보를 했던 것"이라며 "이후 피격 가능성을 인지하게 됐고 최종적으로 현장에 간 조사단이 전문적 감식을 거쳐 보고서를 보내와 판단할 수 있게 됐다"고 설명했습니다.또 "선체 후미를 찍은 CCTV 화면이 참고가 많이 됐는데, 그 화면이 최종 보고가 된 시기가 조금 나중이었다"고 부연했습니다.'도널드 트럼프 미국 대통령은 바로 피격 사실을 알았던 것 아니냐'는 질문엔 "이에 대해 알아봤는데, 미국에서도 트럼프 대통령이 어떤 근거로 그렇게 (공격을 당한 것이라고) 언급했는지 확실히 설명하는 사람은 없었습니다. 초반부에 나온 언론 보도와 관련 있지 않을까 추정도 했지만 정확하진 않다"고 했습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)