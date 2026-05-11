또 휴전 공방…젤렌스키 "러, 최전방서 공격 계속"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아가 휴전 기간 최전방에서 자폭 드론 등으로 공격을 계속했다고 주장했습니다.현지 매체 키이우인디펜던트에 따르면 젤렌스키 대통령은 10일(현지시간) 연설에서 "러시아군은 전선에서 어떤 휴전도 지키지 않았고 노력조차 하지 않고 있다"고 밝혔습니다.젤렌스키 대통령은 후방 도심을 겨냥한 대규모 드론·미사일 공격은 없었지만 전선에서는 러시아군의 공격이 150건 이상 감행됐다고 말했습니다.구체적으로 자폭 드론 공격이 거의 1만 건에 달했고 포격도 100건이 넘었다고 주장했습니다.양측은 도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 러시아의 제2차 세계대전 승리 기념일(전승절)을 맞아 9∼11일 3일간 휴전을 합의한 상태입니다.앞서 지난 4일 러시아가 우크라이나와 합의 없이 전승절(5월 9일)을 맞아 8∼9일 휴전을 선포하자 우크라이나도 일방적으로 6일 0시부터 휴전을 선언했고 양측은 서로 휴전을 인정할 수 없다며 공격을 주고받았습니다.젤렌스키 대통령은 "우크라이나의 모든 부대는 러시아에 상응하는 방식으로 대응할 것"이라고 말했습니다.러시아 측은 이번 휴전 연장은 없다고 이미 선을 그은 상태입니다.미국이 중재하는 양측의 종전 협상은 중동 사태로 사실상 멈춰선 상태입니다.마코 루비오 미국 국무장관은 지난 8일 러·우 전쟁과 관련해 "중재 역할을 할 준비는 돼 있다"면서도 "노력이 진전되지 않는다면 시간을 낭비하고 싶지 않다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)