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이 대통령 "선호투표제, 결선투표 비용·시간 아끼기 위한 것"

강청완 기자
작성 2026.05.11 18:03 조회수
이 대통령 "선호투표제, 결선투표 비용·시간 아끼기 위한 것"
▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 더불어민주당이 제22대 후반기 국회의장 경선에서 운영하는 '선호투표제'에 대해 "결선투표를 위한 비용과 시간을 아끼기 위한 것"이라고 말했습니다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 "선호투표제는 제가 민주당 대표일 때 결선투표제와 함께 도입한 것"이라며 이같이 밝혔습니다.

이어 "1차 투표에서 1등이 과반에 미달할 때 결선투표를 한 번 더 할 필요 없이, 예비적으로 결선투표를 미리 해 두는 방법"이라며 "(3인 경선을 기준으로) 결선투표를 할 경우 1차 투표에서 3등에 투표한 선거권자가 두 번째로 선택한 표를 1·2등에 더하면 결선 투표한 것과 동일한 효과가 있다"고 설명했습니다.

다만 "1차 투표에서 1·2위를 선택한 선거권자는 결선투표에서도 동일한 선택을 하는 것으로 간주하는 한계는 있다"고 덧붙였습니다.

이 대통령은 민주당 권리당원으로 추정되는 X 이용자가 국회의장 경선에 참여한 후기 형식의 글을 공유하며 남긴 의문점에 답하는 형식으로 이런 글을 게시했습니다.

해당 이용자는 권리당원 투표에서 자신이 조정식 후보를 찍었다는 사실을 공개하면서 '뽑을 사람은 한 명뿐인데 뭐 하러 순위를 매기는지 이해할 수 없다'고 했습니다.

이에 이 대통령은 "2등을 선택해 두지 않으면 본인이 1등으로 선택한 후보가 탈락한 결선투표에는 기권하는 결과가 되는 점을 숙지하라"며 "오해하지 말고 1·2등 후보를 모두 선택하시길 바란다"고 당부했습니다.

그러면서 "우리나라도 대선 등의 선거에서 결선투표제를 도입할 경우 선호투표제 동시 도입을 논의하게 될 것"이라고 부연했습니다.

(사진=연합뉴스)
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