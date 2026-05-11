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유현석, 한국 복싱 최초로 U-15 아시아선수권 결승 진출

유병민 기자
작성 2026.05.11 17:52 조회수
유현석, 한국 복싱 최초로 U-15 아시아선수권 결승 진출
▲ 대회에 출전한 한국 복싱 청소년 대표팀

대한민국 복싱 유망주 유현석(춘천시복싱협회)이 한국 복싱 사상 최초로 15세 이하(U-15) 아시아선수권대회 결승 무대에 오릅니다.

대한복싱협회는 우즈베키스탄 타슈켄트에서 열리고 있는 2026 아시아 U-15 및 17세 이하(U-17) 복싱선수권대회 64㎏급에 출전한 유현석이 준결승에서 인도의 데브 데브를 4대 1 판정으로 꺾고 결승에 진출했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.

유현석은 14일 카자흐스탄의 딘무하메드 몰다칸을 상대로 금메달 획득에 도전합니다.

유현석을 비롯해 U-15 대표팀은 이번 대회에서 총 4개의 동메달을 확보했습니다.

협회는 기존 국가대표 중심 육성에서 벗어나 지난해부터 꿈나무 선수 육성사업의 일환으로 U-15 선수단을 신설해 운영 중입니다.

U-17 대표팀 역시 5명의 선수가 준결승에 진출하며 선전하고 있습니다.

권성민(서울체고·50㎏급), 박정민(대구체고·63㎏급), 김승후(대구중리중·70㎏급), 이승민(전남체고·75㎏급), 김준성(경북체고·80㎏ 초과급)은 12일 열리는 준결승전에서 결승 진출을 다툽니다.

협회는 이번 대회 성과가 오는 9월 일본 나고야 아시안게임을 앞둔 국가대표 선수단에도 긍정적인 에너지로 작용하기를 기대한다고 덧붙였습니다.

(사진=대한복싱협회 제공, 연합뉴스)
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