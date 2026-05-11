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비, 4년 만 컴백곡 'FEEL IT(너야)' 오늘(11일) 공개…"힘빼고 편안한 음악"

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작성 2026.05.11 17:46 조회수
비, 4년 만 컴백곡 'FEEL IT(너야)' 오늘(11일) 공개…"힘빼고 편안한 음악"
가수 비(RAIN·정지훈)가 4년 만의 신곡으로 돌아온다.

비는 11일 오후 6시 새 싱글 'FEEL IT (너야)'를 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개한다. 이번 신곡은 비가 데뷔 후 처음 시도하는 R&B POP 장르로, 그루비하면서도 경쾌한 분위기가 특징이다.

'FEEL IT (너야)'는 세련된 비트 위에 비 특유의 부드러운 보컬이 어우러진 곡으로, 감각적인 사운드와 중독성 강한 멜로디 라인이 인상적이다. 특히 가사 속 '너야'는 특정 인물을 넘어 퇴근길 공기, 노상에서 나누는 술 한 잔, 좋아하는 음악처럼 삶을 기분 좋게 채워주는 일상의 순간들을 의미한다.
가수 비

곡 제목 속 'FEEL IT'과 'Fill it up'의 중의적인 메시지도 눈길을 끈다. 사랑하는 것들로 삶을 채우고 지금 이 순간의 감각을 온전히 느끼자는 의미를 담아, 기존 비의 강렬한 무대 중심 음악과는 또 다른 결을 보여준다.

비는 이번 곡에 대해 "그동안은 무대 위에서 완벽하게 짜인 모습을 보여드리는 데 집중했다면, 이번에는 힘을 빼고 누구나 편하게 즐길 수 있는 음악을 하고 싶었다"고 밝혔다. 이어 "퇴근길이나 드라이브할 때, 혹은 노상에서 술 한잔 하며 자연스럽게 그루브를 탈 수 있는 곡이 되길 바란다"고 덧붙였다.

사진=레인컴퍼니 제공



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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