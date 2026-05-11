'개막 22경기 연속 안타' SSG 박성한, 개인 첫 KBO 월간 MVP

▲ 지난달 21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL뱅크 KBO리그 SSG 랜더스와 삼성 라이온즈의 경기에서 1회 초 무사 상황에서 타석에 선 SSG의 박성한이 안타를 치고 있다

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▲ 월간 MVP 투표 집계 결과

개막 이후 최다 연속 경기 안타 신기록을 작성한 프로야구 SSG 랜더스 박성한이 2026 신한 SOL KBO리그 3∼4월 월간 최우수선수(MVP)로 선정됐습니다.한국야구위원회(KBO) 사무국은 오늘(11일) 박성한이 기자단 투표 35표 중 31표(88.6%), 팬 투표 42만 871표 중 21만 6천589표(51.5%)를 얻어 총점 70.02점으로 3∼4월 MVP를 차지했다고 발표했습니다.2위는 총점 12.49점(기자단 2표·팬 8만 1천77표)인 KIA 타이거즈 김도영입니다.박성한은 올 시즌 초반 맹타를 휘두르며 KBO리그 역사에 새 이정표를 세웠습니다.지난 3월 28일 인천 KIA 타이거즈전부터 4월 21일 대구 삼성 라이온즈전까지 19경기 연속 안타를 치며 1982년 김용희(전 롯데 자이언츠)의 프로야구 개막 후 연속 안타 기록(18경기)을 44년 만에 경신했습니다.이어 24일 인천 kt wiz전까지 안타 행진을 이어가며 '개막 이후 최다 22경기 연속 안타' 신기록을 완성했습니다.성적표도 화려합니다.박성한은 3∼4월에 출전한 27경기에서 102타수 45안타를 몰아쳐 타율 0.441, 출루율 0.543, 장타율 0.618로 활약했습니다.이 기간 리그 타율, 안타, 장타율, 출루율 부문 1위를 싹쓸이했고, 득점 공동 2위(24개), 타점 공동 4위(22개)에 오르는 등 가장 뜨거운 타자로 활약했습니다.박성한이 월간 KBO리그 MVP를 받은 건 이번이 처음입니다.소속팀 SSG 기준으로도 2023년 6월 최정 이후 3년 만에 배출한 월간 MVP입니다.박성한은 상금 300만 원과 트로피를 받으며, 신한은행 후원으로 모교인 여수중학교에 박성한 명의의 기부금 200만 원을 전달합니다.(사진=한국야구위원회 제공, 연합뉴스)