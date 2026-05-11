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'개막 22경기 연속 안타' SSG 박성한, 개인 첫 KBO 월간 MVP

유병민 기자
작성 2026.05.11 17:39 조회수
'개막 22경기 연속 안타' SSG 박성한, 개인 첫 KBO 월간 MVP
▲ 지난달 21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL뱅크 KBO리그 SSG 랜더스와 삼성 라이온즈의 경기에서 1회 초 무사 상황에서 타석에 선 SSG의 박성한이 안타를 치고 있다

개막 이후 최다 연속 경기 안타 신기록을 작성한 프로야구 SSG 랜더스 박성한이 2026 신한 SOL KBO리그 3∼4월 월간 최우수선수(MVP)로 선정됐습니다.

한국야구위원회(KBO) 사무국은 오늘(11일) 박성한이 기자단 투표 35표 중 31표(88.6%), 팬 투표 42만 871표 중 21만 6천589표(51.5%)를 얻어 총점 70.02점으로 3∼4월 MVP를 차지했다고 발표했습니다.

2위는 총점 12.49점(기자단 2표·팬 8만 1천77표)인 KIA 타이거즈 김도영입니다.

박성한은 올 시즌 초반 맹타를 휘두르며 KBO리그 역사에 새 이정표를 세웠습니다.

지난 3월 28일 인천 KIA 타이거즈전부터 4월 21일 대구 삼성 라이온즈전까지 19경기 연속 안타를 치며 1982년 김용희(전 롯데 자이언츠)의 프로야구 개막 후 연속 안타 기록(18경기)을 44년 만에 경신했습니다.

이어 24일 인천 kt wiz전까지 안타 행진을 이어가며 '개막 이후 최다 22경기 연속 안타' 신기록을 완성했습니다.

성적표도 화려합니다.

박성한은 3∼4월에 출전한 27경기에서 102타수 45안타를 몰아쳐 타율 0.441, 출루율 0.543, 장타율 0.618로 활약했습니다.

이 기간 리그 타율, 안타, 장타율, 출루율 부문 1위를 싹쓸이했고, 득점 공동 2위(24개), 타점 공동 4위(22개)에 오르는 등 가장 뜨거운 타자로 활약했습니다.

박성한이 월간 KBO리그 MVP를 받은 건 이번이 처음입니다.

소속팀 SSG 기준으로도 2023년 6월 최정 이후 3년 만에 배출한 월간 MVP입니다.

박성한은 상금 300만 원과 트로피를 받으며, 신한은행 후원으로 모교인 여수중학교에 박성한 명의의 기부금 200만 원을 전달합니다.

월간 MVP 투표 집계 결과 (사진=한국야구위원회 제공, 연합뉴스)
▲ 월간 MVP 투표 집계 결과

(사진=한국야구위원회 제공, 연합뉴스)
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