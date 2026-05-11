오픈AI, 챗GPT '파일 첨부 오류' 4시간여 만에 복구

▲ 챗GPT

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▲ 오픈AI 공식 상태 페이지 화면

오픈AI의 챗GPT와 코덱스 등 주요 AI 서비스 일부에서 오늘(11일) 한때 발생한 오류가 4시간여 만에 완전히 복구됐습니다.오픈AI 공식 상태 페이지에 따르면 이날 챗GPT 파일 업로드와 코덱스 클라우드 작업 생성 과정에서 오류가 증가하는 현상이 나타났습니다.오픈AI에 따르면 최초 오류 발생 시점은 이날 오전 10시 23분으로 추정됐습니다.오픈AI는 당시 "챗GPT 파일 업로드 및 코덱스 클라우드 작업 생성 시 오류가 증가할 수 있다"며 "관련 문제를 조사 중"이라고 공지했습니다.오픈AI는 이후 "완화 조치를 적용했으며 복구 상황을 모니터링하고 있다"고 추가로 밝힌 뒤 오후 2시 35분쯤 "영향을 받은 모든 서비스가 현재 완전히 복구됐다"고 알렸습니다.앞서 이날 오전 엑스 등 주요 SNS와 장애 추적 사이트에서도 해당 오류와 관련한 불편을 호소하는 이용자 게시글이 올라왔습니다.실제 오전 한때 챗GPT에서는 대화창에서 사진이나 PDF 파일 등 첨부파일 업로드를 시도할 경우 무한 로딩이 이어졌습니다.또한 업로드가 정상적으로 진행되지 않는 현상이 일부 이용자 사이에서 나타났습니다.일부 이용자들은 특정 파일 형식은 업로드가 가능하다는 사례를 공유하는 등 임시 대응 방안을 주고받기도 했습니다.오후 들어서는 국내 챗GPT 이용자들 사이에서 사진과 PDF 파일 등이 정상적으로 업로드 되는 것으로 전해졌습니다.(사진=노드VPN 제공, 오픈AI 공식 상태 페이지 화면 캡처, 연합뉴스)