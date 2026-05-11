'아니 근데 진짜' 비, 딸 운동회서 승부욕 폭발…"선두 서서 학부모들 진두지휘"

가수 겸 배우 비(본명 정지훈)가 딸 운동회에서 승부욕이 폭발했던 일화를 공개한다.



11일 밤 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 비가 출연해 인간미 넘치는 에피소드부터 절친인 가수 KCM과의 살벌한 디스전까지 예능감을 아낌없이 방출할 예정이다.



특히 남다른 승부욕으로 유명한 비는 최근 딸의 운동회에서 열정을 불태웠던 일화를 공개해 눈길을 끌었다.



비는 "딸을 무조건 우승하게 해 주겠다는 생각에 줄다리기 시합 때 선두에 섰다"며 당시 상황을 전했다. 이어 "같은 팀 학부모들을 진두지휘한 끝에 결국 승리했다"며 화려한 승리 퍼포먼스까지 선보였지만, 정작 딸은 경기는 안중에도 없이 과자 먹기에 열중하고 있었다는 반전 결말을 전해 현장을 웃음바다로 만들었다.



또한 비는 후배 카이와의 특별한 인연도 공개한다. 카이는 명절 연휴 불 꺼진 헬스장에서 홀로 러닝 중인 비를 보고 경악했던 사건을 고백했다. 비는 "불 꺼진 헬스장에서 카타르시스를 느낀다. 운동 기구들이 모두 내 여자친구 같다"며 못 말리는 운동 사랑을 드러내 모두를 술렁이게 했다는 후문이다.



이날 방송에는 비의 절친인 KCM이 현장을 기습 방문해 폭로전을 이어간다. KCM은 "비가 '사냥개들2' 촬영 이후 화가 많아졌다"며, "갑자기 쉐도우 복싱을 하더니 '뭘 봐, 나 지금 엄청 세'라고 하더라"고 말해 비를 당황케 했다.



이에 지지 않고 비는 "KCM이 노래 잘한다고 생각한 적 없다. 바람 새는 소리가 난다"며 "KCM 노래가 듣고 싶으면 창문을 살짝 열면 된다"고 응수하며 '현실 형제'다운 매운맛 토크를 선보였다.



비의 종횡무진 활약과 KCM과의 역대급 폭로전은 오늘(11일) 밤 10시 10분에 방송되는 '아니 근데 진짜!'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)