마크롱 "호르무즈 해협 무력 개방은 고려 안 한다"

▲ 케냐 방문 중인 마크롱 프랑스 대통령

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 10일(현지시간) 무력으로 호르무즈 해협을 개방하는 것은 고려하지 않고 있다고 말했습니다.외신에 따르면 케냐를 방문 중인 마크롱 대통령은 나이로비에서 가진 현지 기자회견에서 이같이 밝혔습니다.마크롱 대통령은 최근 샤를 드골 항공모함 전단을 지중해에서 홍해·아덴만 지역 바브엘만데브 해협 인근으로 이동한 것과 관련해 "무력을 사용해 호르무즈 해협을 다시 열기 위해 (항모전단) 배치를 고려한 것이 아니다"라고 밝혔습니다.그는 호르무즈 해협에 해군을 배치하는 것을 상상해 본 적도 없다면서 선박 안전을 위한 임무를 이란과 조율할 것이라고 말했습니다.마크롱 대통령은 프랑스 국민 역시 원하지 않았던 전쟁의 대가를 치르고 있다며 평화적이고 협력적인 방식으로 호르무즈 해협의 항행 자유를 회복해야 한다고 촉구했습니다.영국도 구축함 HMS드래곤함을 중동으로 이동시킬 예정입니다.HMS드래곤함은 이란 전쟁이 끝나는 등 여건이 조성되면 선박의 안전한 통항과 기뢰 제거 작업을 지원하는 임무를 맡게 됩니다.영국과 프랑스는 호르무즈 해협 재개방 지원을 위한 국제 군사회의를 주도하고 있습니다.양국은 오는 12일 40개국 국방장관이 참여하는 회담을 개최할 예정입니다.존 힐리 영국 국방장관과 카트린 보트랭 프랑스 국방장관이 공동 주최하는 이번 회담에서는 호르무즈 해협의 안전한 통항을 담보하기 위한 방안들이 논의됩니다.힐리 영국 국방장관은 "우리는 호르무즈 해협 항행에 대한 신뢰를 복구할 수 있도록 외교적 합의 사항을 군사 작전으로 전환시켜 나갈 것"이라고 말했습니다.앞서 이란 당국은 프랑스와 영국의 군함 이동을 강력하게 비판했습니다.카젬 가리바바디 이란 외무차관은 프랑스나 영국 군함은 단호하고 즉각적인 대응에 직면할 것이라고 경고하면서 "오직 이란만이 호르무즈 해협의 안전을 보장할 수 있다"고 주장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)