울산 집결한 국민의힘, 단일대오 과시…민주 김상욱에 "배신자" 직격

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 11일 울산시 남구 울산시당에서 열린 '6·3 지방선거 울산선대위 발대식 및 공천장 수여식'에서 두 주먹을 쥐며 선거 승리를 다짐하고 있다.

국민의힘은 6.3 지방선거와 관련해 오늘(11일) 울산에 모여 영남권 표심 다지기에 주력했고, 동시에 경쟁자인 민주당 김상욱 후보를 겨냥해선 "배신자"라며 직격했습니다.오늘 오후 2시 울산 남구에서 열린 울산시당 선거대책위 발대식 및 후보자 공천 수여식에는 장동혁 당 대표를 비롯해 국민의힘 울산 지역 의원들이 대거 참석했습니다.장동혁 당 대표는 김두겸 후보에 대해 "울산을 지켜오셨다"며 치켜세웠고, 민주당 김상욱 후보를 겨냥해선 "함께 탄 배에 불 지르고 혼자 구명보트 타고 도망간 사람이 울산시민을 책임질 수 있겠느냐"며 "자신을 뽑아준 시민을 배신한 대가가 어떤 건지 여러분이 반드시 표로서 보여 주시라"고 목소리를 높였습니다.송언석 원내대표 역시 "자기를 키워준 정당에 침만 뱉은 게 아니라 고춧가루 확 뿌리고 가는 배신주의 행태를 절대 용납해선 안 된다"고 강조했습니다.당 지도부는 최근 보수 결집 기류가 감지되자 부산, 대구를 잇따라 방문하는 등 영남권 일정을 늘리며 텃밭 다지기에 박차를 가하는 모습입니다.(사진=연합뉴스)