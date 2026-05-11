구윤철 "비거주·고가주택 보유세, 국민 의견 듣는 중"

▲ 구윤철 부총리가 지난 5월 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의 겸 경제ㆍ부동산관계장관회의에서 발언하고 있다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘(11일) 비거주·고가 주택 보유세 강화 여부에 관해 "다양한 분야의 국민 의견을 듣고 있다"고 유보적으로 말했습니다.구 부총리는 오늘 정부세종청사에서 한 기자간담회에서 "부동산 관련 세제는 국민마다 생각이 다르고 고민이 달라 충분히 의견을 듣고 하는 것이 우선"이라며 이렇게 말했습니다.그는 '비거주·고가 주택에는 확실히 보유세가 무거워진다고 보면 되느냐'는 질문에도 "다양한 의견이 있는 것을 알고 있고, 다양한 목소리를 듣고 있다"고 거듭 강조했습니다.구 부총리는 지난 9일 종료된 다주택자 양도소득세 중과 유예에 관해선 "시장 우려 불식을 위해 8일부터 매주 부동산 장관회의 개최해서 시장상황 모니터링 하는 등 집중 점검·관리하겠다"고 했습니다.또 "지난주 국회를 통과한 토지보상법 등 공공택지 관련 법안 후속 조치도 신속히 시행하겠다"며 "9·7, 1·29 부동산 대책 등 공급에 역점을 두고 한층 더 강화하겠다"고 강조했습니다.이번 중과 재개 후 나타날 것으로 우려되는 '매물 잠김' 현상에도 "최대한 공급을 늘릴 수 있도록, 기존에 확정된 지구도 지구별로 어떤 애로가 있는지 확인해 해소하면서 공급을 확대하는 노력을 하고 있다"고 강조했습니다.이어 "공급이 시장에 나오기 전까지는 수요 관리를 하지 않을 수 없다"며 "실거주 무주택자들이 주택을 취득하는 데 초점을 맞추고 있다"고 했습니다.또 "부동산이라는 것은 사는(거주하는) 곳이지 이익을 낸다는 개념이 아니다"라며 "주거 안정성을 위한 정책 의지를 흔들림 없이 추진할 것"이라고 강조했습니다.구 부총리는 유산취득세 전환 등 상속세제 개편 방향에 관해서도 "아직 결정된 바는 없다"며 "모든 세제에 대해 다양한 국민 의견을 듣는 데 최선을 다하고 있다"고 되풀이했습니다.(사진=연합뉴스)