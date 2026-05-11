[인터뷰] 송영길 "정청래 칭찬해주고 싶다. 장동혁과 비교돼"…이유는?

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 송영길 더불어민주당 인천 연수갑 후보

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● 송영길 더불어민주당 인천 연수갑 후보 인터뷰



"애초부터 계양을로는 못 갈 거라고 생각…연수구 공천해 줘 고마운 마음"

"정청래와 장동혁 비교돼…민심 따르는 지도부와 고집 피우는 지도부"

"장동혁, 퇴진 못 하면 2선 후퇴라도 해야"

"내 정치 동력은 민족의 화해와 통일"

"남북 관계 복원해 남북 정상 소통의 벽 만들어야…국회로 돌아가고 싶은 이유"

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▷ 주영진 / 앵커 : 이번에는 국회의원 재보선 후보와의 인터뷰 준비했습니다. 송영길 인천 연수가 민주당 후보 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 네, 안녕하십니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 상당히 지역 다니시는 것도 바쁠 텐데 또 나와주셔서 감사드립니다.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 불러주셔서 고맙습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 요즘 어떻습니까? 연수갑 지역 후보로 공천이 확정되고 나서 다니실 텐데 원래 지역구가 아닌 새로운 곳에 가셨어요. 어떻습니까?



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 제가 인천시장을 역임했기 때문에 인천 전체가 사실 익숙한 곳이고 또 많은 분이 저를 알아봐 주시기 때문에 같은 동네 같은 느낌이 듭니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그래도 아까 조금 전에 선거사무소 개소식인가요? 얘기하는 거 들어보면 인천 연수 지역의 현안이나 이런 부분에 대해서 나름대로 공부를 많이 했다는 것을 사람들이 생각하게끔 하는 발언을 하시더라고요. 구체적으로 이런저런 특징까지 얘기하시는 것 같은데.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그렇죠, 제가 이제 송도 신도시, 국제도시를 인천시장 때 만들었다 보니까 연수구가 상대적으로 좀 비교되는 면이 있었는데.



▷ 주영진 / 앵커 : 그 송도가 인천 연수갑 그 지역구에 있는 지역은 아닙니까?



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 같은 연수구입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 같은 연수구인데.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 선거구로는 연수을이 송도 국제 자유도시고.



▷ 주영진 / 앵커 : 고층 빌딩 많고 이런 곳이요?



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 연수갑이 원도심.



▷ 주영진 / 앵커 : 아, 원도심.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 연수가 원래 그때도 신도시였어요. 송도 국제도시가 만들어지니까 약간 비교가 되는데 그래서 제 슬로건이 '인천을 바꾼 힘, 연수를 새롭게'라고 했던 이유가 제가 아파트밖에 없었던 송도 국제도시의 삼성바이오를 유치해서 세계적인 바이오 클러스터를 만들고 세계 녹색기후기금, 글로벌 캠퍼스 여러 가지 일을 많이 해서 지금 송도가 사실상 세계적 도시가 됐잖아요. 그런데 이거를 어떻게 연수의 원도심과 연결시켜서 시너지를 만들 것이냐. 이게 제 고민이고 또 그때 옆에 우리 수도권 최대의 300만 평의 남동공단, 약 8,000개 기업, 10만 명이 고용돼 있는 남동공단이 옆에 있습니다. 그래서 이 3자 간의 시너지를 만들어 보려고 그럽니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 후보로 공천되기까지 가 좀 마음고생이 있으셨습니까. 어떻습니까. 이런저런 얘기가 워낙 많았어서.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그렇죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 마음고생이 좀 있으셨던 거죠?



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 있었지만, 다 당과 또 청와대 모든 신뢰를 하고 있었고 우리 당원들이 절대적 지지가 있었기 때문에 공천을 줄 텐데 저는 계양으로는 못 갈 거라고 생각을 했고, 애초부터. 저는 인천에 있으면 좋겠다고 생각했는데 연수구로 공천해 줘서 고맙게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 원래 지역구였던 계양을에 공천받은 김남준 전 청와대 대변인 도와주기로 하신 것 같은데요?



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그렇습니다. 제가 후원회장을 맡아서.



▷ 주영진 / 앵커 : 후원회장을 맡아서, 또 이런 경우가 다 있네요.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 바로 김남준 후보께서 요청이 왔더라고요, 후원회장. 송영길의 제자가 되겠다. 이재명, 송영길 두 사람의 어떤 힘을 입는 아무튼 좀 럭키한 후보가 됐습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 송영길 후보가 대표 시절에 쭉 5선을 했던 지역구인 계양을, 여기에 이재명 대통령이 야당 대표 시절에 가서 국회의원을 두 차례 한 거죠. 그리고 또 이재명 대통령의 최측근이라고 하는 김남준 전 대변인이 계양을의 공천을 받았다. 송영길 후보는 바로 거기서 약간 이동을 해서 같은 인천 지역 안의 연수갑을 갔다. 그런데 지난번에 준비하는 동안에는 전국을 많이 다니셨는데 어떻습니까. 이제 선거가 본격적으로 시작되면 아무래도 인천 지역구 선거에 좀 집중할 수밖에 없겠죠.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그렇습니다. 중앙당에서 저를 인천 지역 선대 위원장으로 임명을 했습니다. 그래서 제가 인천 지역 중에도 인천 지역이 9개 구와 2개 군이 있는데 2개 군이 옹진군과 강화군입니다. 백령도, 대청도, 연평도가 있는 곳이 옹진군입니다. 그래서 이 옹진군과 강화도가 가장 보수적인 덴데 이 두 군데도 이번에 이길 것 같습니다. 옹진군은 압도적, 지금 지지도가 우리 후보님이, 장정민 후보라고 나오고 있고 강화도도 지금 한연희 후보님이 지금 앞서고 있거든요. 지금 제가 정치하는 역사상 민주당 후보가 강화도에서 앞선 것은 처음입니다. 그래서 오늘 두 분하고 점심을 먹고 왔는데 제가 적극 지원 유세를 할 생각입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 전반적으로 분위기가 좋다는 것을 이렇게 말씀하시는 것 같고.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 앞서고 있다고 하는 부분은 아마 그 지역에서 나온 여론조사 이런 부분을 인용해서 하시는 얘기죠?



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 맞습니다. 전반적으로 분위기도 그렇고요. 그래서 제가 우리가 파란색이잖아요, 블루오션. 이재명의 슬로건이 '유능한 진보' 레드오션에서 이념 가지고 싸우지 말고, 대한민국의 새로운 블루오션을 찾자는 것이 이재명 정부의 어떤 슬로건입니다. 우리 인천의 색깔이 푸른색입니다. 우리 민주당의 색깔이 푸른색입니다. 블루오션 인천을 만들어서 미세먼지를 쓸어내고 블루 스카이를 만들자.



▷ 주영진 / 앵커 : 유능과 실용, 유능하고 실용적인.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런 이재명 정부의 기조에 맞춰서 또 유능하고 실용적인 민주당 후보들이 이번 지방선거, 국회의원 재보선에서



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 한번 잘해보겠다. 이런 취지인데 후보들은 현장에서 열심히 뛰고 있고 그런데 어떻습니까? 민주당 지도부가 각 지역을 돌면서 지원 활동도 하고 그러기는 하는데 조금 전에도 저희가 여담야담에서 한참 얘기를 했는데 공소 취소 특검 법안이 조금 논란이 되고 또 진통이 있으면서 영남권의 민심의 흐름이 심상치 않다는 또 해당 지역 후보들의 호소도 있었고요.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 우리 이재명 정부와 민주당 지도부의 장점은 민심의 변화에 약간 우리가 문제가 있으면 바로바로 수정하고 시정을 한다는 것입니다. 바로 청와대에서 공소 취소 관련된 특검법 논란, 연기, 지금 할 때가 아니라고 했고, 당에서도 화답을 했습니다. 그리고 제가 정청래 대표가 부산에 가서 약간 논란이 있을 때 저는, 제가 정청래 대표를 비판하는 게 아니라, 승리를 하기 위해서 가능하면 지도부의 판단보다는 후보자가 원하는 사람을 보내줍시다. 그랬더니 그게 바로 수용이 됐더라고요. 그래서 이번에 하정우.



▷ 주영진 / 앵커 : 조금 전에 저희가.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 안 갔잖아요. 그거 정청래 대표 칭찬해 주고 싶습니다. 바로 그렇게 반응을 해서 지역 민심을 존중하는 모습을 보이는 태도가 중요하다고 봅니다. 이게 장동혁 대표와의 차이가 아닌가, 계속 윤 어게인을 말하고 있는 분과의 차이다 이렇게 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 얼마 전에 송영길 후보가 언론과의 인터뷰에서 후보가 띄워주고 주목을 받아야 하는데 대표나 지도부가 주목을 받는 것은 적절치 않다. 이래서 또 많은 언론들은 이걸 정청래 대표와 지도부를 비판했다는 식으로 기사가 나왔는데 그런 취지가 아니었다는 말씀이세요. 아니면.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 비판보다는 정청래 대표님이나 저나 다 우리 당의 승리를 바라는 입장에서 조언을 했는데, 그거를 고깝게 받지 않고 바로 수용이 돼서 이렇게 한 것은 저는 칭찬해 주고 싶은 일이고요. 장동혁 대표 같은 경우는 끝까지 당신 얼굴로 도저히 선거 못 치르니까 좀 뒤로 가 있어 주세요. 안 듣잖아요. 완전히 저는 비교가 된다, 우리 정청래 지도부와. 그래서 저는 민심을 따르는 지도부, 고집을 피우는 지도부의 차이가 드러나는 게 아닌가.



▷ 주영진 / 앵커 : 민심을 따르는 지도부와 고집을 피우는 지도부의 차이가 민주당 지도부와 국민의힘 지도부.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그렇게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 두 지도부에 그런 차이가 있다. 장동혁 대표가 지난주 외신 기자들 간담회에서 비상계엄이 국민들에게 어떤 상처를 주고 혼란을 줬는지는 잘 모르겠다는 취지로 또 이야기를 한 장면 아까 나갔는데.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 글쎄요. 장동혁 저분도 주위 사람들 제가 친구분들 이야기 들어보면 판사 출신의 그래도 합리적인 사람인데 저렇게 이해가 되지 않는 행동을 하는 것은 뭔가 김건희 조직이나 뭔가 약점이 잡혀 있는 게 아닐까요? 그렇지 않으면 저 정도의 합리적 판단을 못 할 분이 아니라고 보이는데 좀 이상해요.



▷ 주영진 / 앵커 : 절윤한다고 결의문까지 읽었는데도 불구하고.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그러니까요.



▷ 주영진 / 앵커 : 결국 비상계엄에 대한 인식은...



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 뭔가 협박을 받고 있는 건지 알 수가 없습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇게까지 생각될 정도로.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그렇게 저 정도 합리적 판단이 안 될까. 아까도 보니까 군수님인가 어디.



▷ 주영진 / 앵커 : 남양주시장 후보 주광덕 전 의원.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 저하고도 테니스 친구입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그래요?



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그분도 검사 출신이에요. 오죽했으면 후보 사퇴 후보 등록 안 하겠다고 이렇게까지 자당 후보가 말할 정도면 그걸 수용해야죠. 우리 문재인 대표께서도 옛날에 좀 어려우니까 총선에서 승리하려고 김종인 비대위원장을 내세우고 뒤로 물러났잖아요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠, 그렇죠.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그래서 김종인 체제로 우리가 1당이 됐어요. 장동혁은 그렇게 물러나. 당 대표를 사표를 못 내겠으면 일시 중단을 하고 전권을 주는 비대위원장을 세워야 할 텐데 그것도 못 하고 있으니까 저는 참 답이 없는, 국민들이 봤을 때 너무 답답한, 국민의힘 지지자라도 답답할 것 같아요.



▷ 주영진 / 앵커 : 민주당의 지역구, 국회의원 재보선 지역구 후보이기도 하면서 또 전직 당 대표이기 때문에 아마 전체 선거판도 계속해서 잘 보고 계시는 것 같고, 그런 생각 많이 하시는 것 같은데. 이게 지방선거와 국회의원 재보선. 각 지역과 지역의 특성이 다르지 않습니까.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 어떤 정치적 현안에 반응하는 민심의 속도나 규모나 이런 것들 강도도 상당히 다를 텐데 말이죠.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그래서 저는 이번 지방선거의 승리가 우리가 정당 대 정당의 싸움으로 접근해서는 안 되고 일부 불가피한 면이 있지만 지방 정부를 구성하는 것이니까. 예를 들어 부산 북구갑이 하정우와 한동훈, 박민식의 싸움이라면, 두 분 다 검사 출신 아닙니까. 박민식, 한동훈. 두 분 다. 그러면 AI수석으로 미래를 개척해 가는 사람을 통해 부산의 미래를 개척할 것이냐, 부산이 노인과 바다라고 하는 것처럼 급속한 노령화에 청년들이 떠나고 있습니다. 부산 시민들을 만나보면 한탄을 합니다. 제가 가덕도 신공항 추진하면서 부산 명예시민이 됐잖아요. 그러면 부산의 미래는 전재수 같은 북극 항로의 비전을 갖는 시장 후보와 AI수석 출신의 이런 경제인이 결합해서 뭔가 바꿔보려는 의지가 큰 것이지. 맨 지난 일을 가지고 기소하고, 조작하고 이런 검사 출신한테 비전이 나올 것인가. 좀 대비를 할 필요가 있고. 대구는 제가 강조하지만 우리 민주당 역사, 우리나라 헌정사상 민주당 대통령 후보로 TK 출신을 후보로 세워서 당선시킨 것은 아마 전무후무할 것입니다. 그러면 이재명 대통령 임기가 지금 4년이 남아 있는데, 경북 안동 출신의 이재명 대통령 임기 4년과 대구 출신의 총리를 했던 김부겸 대구시장과 4년의 임기를 맞춘다면, 그 논란이 된 케이투 공항 이전 문제나 대구의 오래된 숙원인 수질, 물 문제부터 시작해서 중요한 현안을 해결할 수 있잖아요. 이게 무슨 보수‧진보냐고. 아니, 추경호 부총리 하실 때 뭐 했습니까. 대구를 위해서. 이거를 대비하면 저는 합리적 판단이 나올 것이기 때문에 가능한 프레임을 저는 민주당과 이 싸움보다는 유능한 이재명 정부와 손발을 맞출 유능한 지방 정부, 함께 만들어 봅시다. 이렇게 저는 호소를 해야 한다고 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 정부와 호흡을 맞출 수 있는 그래서 같이 유능한 중앙정부, 유능한 지방정부 이런 콘셉트로 이런 개념으로 이번 선거 치르면 어떻겠느냐는 얘기를 하셨는데.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 연수갑 선거도 어쨌든 간에 처음 가서 하시는 곳이기 때문에 시장 선거는 해 봤습니다마는 어쨌든 간에 좀 긴장은 되시지 않습니까.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 연수갑의 현안 문제가 송도 유원지가 추억의 장소였죠. 우리 가보셨습니까?



▷ 주영진 / 앵커 : 저도 들어봤습니다.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 저도 어렸을 때 가봤는데 지금은 자동차 중고 매매 단지가 돼서 여러 가지로 논란이 되고 있습니다. 한 15만 평 정도의 중고 자동차를 우리가 1년에 80만 대 수출해요, 100억 달러 수출하는데 중요한 산업입니다. 이것도 키우면서 대체 부지를 만들어서 송도 유원지를 다시 복원시키는 게 저의 중요한 민원입니다. 그래서.



▷ 주영진 / 앵커 : 사람들이 찾아오는 송도.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그렇습니다. 그렇습니다. 대체 부지를 몇 군데 돌아봤고요. 제가 국회에 들어가면 1호 법안이 중고 자동차 수출 진흥 및 산업 진흥에 관한 특별법을 만들 계획입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 국민의힘 후보로는 아마 언론인 출신의 박종진 후보가 확정이 된 것 같아요. 잘 아십니까?



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그때 채널A인가 할 때 한 번 출연한 적이 있어 아는데, 한 번 우연히 만났습니다. 만났더니 되게 반가워하시고 '절대 우리는 네거티브, 고소, 고발하지 맙시다.' 그러더라고요. 좋은 말씀입니다. 그랬어요.



▷ 주영진 / 앵커 : 송영길 후보가 지난 시련의 세월을 또 겪지 않으셨습니까. 이른바 전당대회 당시에 돈봉투 사건 이것 때문에 기소돼서 재판까지 받았는데 결국 무죄로, 다시 국회의원에 도전하게 됐는데. 이런 우여곡절을 겪으면서도 정치를 포기하지 않고 계속하려고 하는 이유, 정치를 처음 시작하려고 했을 때 가졌던 생각과 지금의 이번에 다시 또 생각을 아마 해보셨을 것 같아요. 내가 왜 이걸 계속하려고 하는 걸까?



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 제가 정치를 하는 동력은 민족의 화해와 통일입니다. 저는 우리 아이들한테 총을 들려놓고 휴전선에 세워서 상대 놈 나타나면 쏘아 죽여라, 쏘아 죽이면 잘 죽였다고 훈장을 달아주는 이렇게 무능하고 불쌍한 선배들이 돼서는 안 된다. 우리 아이들 같은 5,000년 단일 민족의 같은 피를 가진 형제들인데, 이 분단의 구조를 무너뜨리는 데 저는 온 힘을 다해 보려고 해서 정치를 하고 있는 건데. 제가 왜 트럼프 대통령이 문제가 있음에도 불구하고 그래도 제가 긍정적으로 계속 기회를 찾아보려고 그러냐 하면, 그래도 북‧미 간에 직접 회담을 세 번이나 한 사람은 트럼프 대통령밖에 없습니다. 민주당 정부 오바마 뭐 했습니까. 전략적 인내라는 이유로 8년 동안 방치해서 핵실험으로 더 악화됐거든요. 그래서 저는 트럼프 대통령의 과감한 접근이 필요하고 이재명 대통령 임기 4년, 트럼프 3년 동안에 분명히 케미를 만들어내야 한다. 이번 5월 15일에 트럼프 대통령께서 시진핑 주석을 만난다고 합니다. 이 속에서 나는 뭔가 북‧미 간에 뭔가 돌파구가 만들기를 간절히 기도하고 있고요. 제가 국회에 돌아가게 되면 정말 제가 푸틴 대통령도 만나보고, 미국도 제가 6월에 다시 가려고 그럽니다. 가서.



▷ 주영진 / 앵커 : 얼마 전에 다녀오셨죠.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 네. 다시 이번에 가서 쭉 문제를 상의해서 정말 이 관계를 풀어보고 러시아 우크라이나 전쟁과 이란과의 전쟁이 올해 안에 11월 중간선거 안에 마무리될 수밖에 없잖아요. 그러면 한‧러 관계가 복원되고 그러면 러시아 푸틴 중계를 통해 남북 관계를 복원해서 이재명 대통령과 김정은 위원장 간의 소통의 벽을 만들어야 되거든요. 저는 그걸 할 수 있다, 상상을 하고 있습니다. 제가 국회로 들어가고 싶은 이유도 그겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 국회로 다시 들어가고 싶은 이유도 바로 거기에 있다. 그런데 한 국회의원, 물론 이제 국회로 들어가게 되면 6선이 되시는 건가요?



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 6선 국회의원 개인이 하는 일일 수도 있습니다마는 뭔가 자리를 맡으셔야 하는 거 아니에요. 그런 일을 하기 위해서는 다시 또 집권당 대표가 된다거나 어디 입각을 한다거나 이런 여러 가지가 있을 텐데.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 아무튼 제가 당선되면 이재명 대통령님과 긴밀하게 협의를 하겠습니다. 그래서 제가 필요한 곳에 복무하도록 하겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 저희가 나오는 시는 후보들한테 항상 마지막에 한 2, 30초 시간을 드리거든요. 연수 지역구 분들에게도 좋고 시청자분들에게도 좋고요.



▶ 송영길 / 민주당 인천 연수갑 후보 : 존경하는 국민 여러분, 연수구 주민 여러분, 저의 이번 슬로건이 '인천을 바꾼 힘, 연수를 새롭게. 이재명을 지킨 힘 대한민국을 새롭게' 입니다. 이 두 가지 주제를 가지고 제가 인천시장 때 4년 동안 국제적인 도시 송도를 만들었던 경험과 역량을 기초로 우리 연수, 원도심, 청량산 있고 승기천이 흐르는 아름다운 연수를 발전시키고, 우리의 연수의 아이들이 남동공단과 첨단 산업단지의 일자리를 찾을 수 있도록 연계 효과를 만들어 내겠습니다. 대한민국을 새롭게 변화하기 위해서 이재명 대통령의 든든한 버팀목이 되도록 하겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 민주당 인천 연수갑 국회의원 재보선 선거에 후보 송영길 후보와의 인터뷰였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.