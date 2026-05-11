[여담야담] 장동혁, 또 계엄 옹호 논란 발언…주광덕 "2선 후퇴 안 하면 후보 등록 안 해"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이용우 더불어민주당 원내부대표, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 최선호 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● 강원서 현장 선대위 ~ ● 장동혁, 3번째 '텃밭행'
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"선거 임박해 오면서 영남권서 보수 결집 현상"
"인물 대 인물 구도로 가면 해볼 만한 경쟁"
최선호 / SBS 논설위원
"조작 기소 특검 논란으로 장동혁 숨통 트여"
● 장동혁 퇴진 요구
이용우 / 더불어민주당 의원
"장동혁, 계엄과 내란을 산통으로 취급"
"장동혁, 정치권에 있으면 안 될 사람"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"국힘, 영남권과 수도권 분위기 확연히 차이"
"수도권 국힘 후보들, 장동혁 얼굴 걸고 선거운동 어려워"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
댓글