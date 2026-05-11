'인니 특급' 메가, V리그 돌아온다…현대건설과 아시아쿼터 계약

▲ V리그에 복귀한 메가

프로배구 여자부 현대건설 힐스테이트가 인도네시아 국가대표 출신 아포짓 스파이커 메가왓티 퍼티위(등록명 메가)를 영입하며 2026-2027시즌을 향한 마지막 퍼즐을 맞췄습니다.현대건설 구단은 메가와 아시아 쿼터 계약을 체결하며 새 시즌 외국인 선수 전력 구성을 완료했다고 오늘(11일) 발표했습니다.메가는 지난 2023-2024시즌부터 2024-2025시즌까지 정관장에서 활약하며 강력한 공격과 높은 득점력으로 정상급 기량을 증명한 바 있습니다.V리그로 돌아오게 된 메가는 현대건설의 화력을 한층 끌어올릴 핵심 카드로 활약할 전망입니다.현대건설은 이번 영입으로 막강한 좌우 공격 라인을 구축했습니다.앞서 열린 2026 한국배구연맹(KOVO) 외국인 선수 트라이아웃에서 아웃사이드 히터 조던 윌슨(미국)을 지명한 현대건설은 윌슨이 한쪽 측면을 책임지고 메가가 반대편 공격을 담당할 계획입니다.메가는 구단을 통해 "현대건설처럼 전통 있는 강팀에서 뛰게 돼 영광"이라며 "오랜만에 복귀하는 V리그에서 더 성숙해진 경기력으로 팀이 우승컵을 들어 올릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했습니다.강성형 현대건설 감독은 "메가는 이미 리그에서 기량이 검증된 선수라 공격력 강화는 물론 팀 전술 운용에도 큰 힘이 될 것"이라며 "외국인 선수 구성을 성공적으로 마무리한 만큼 최고의 성적을 목표로 본격적인 준비에 들어가겠다"고 말했습니다.(사진=현대건설 배구단 제공, 연합뉴스)