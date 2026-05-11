[에디터픽] '초유의 호황'인데 돈이 안 돈다..주식 70% 거머쥔 부자들 탓?

지난주 코스피는 나흘 연속 오르며, 사상 최고치를 계속 갈아 치웠습니다.



지난해부터 시작된 증시 호황에 우리 가계의 주식 자본이득, 즉 주가가 오르면서 생긴 평가 이익은 무려 429조 원을 기록했습니다.



그런데, 한국은행이 14년 간의 자산 효과를 분석한 결과 주식이나 채권, 펀드로 얻은 자본이득 중 실제 소비까지 이어지는 건 1.3% 수준에 불과한 것으로 나타났습니다.



주가가 1만 원 상승할 경우 평균 130원 정도만 소비에 사용한단 의미입니다.



[정순택/서울 영등포구 : 수익이 났다고 금방 소비를 한다는 건 말이 안 되는 얘기고, 그냥 뭐 남는다고 다 쓰면 어떻게 되겠어요.]



증시의 변동성이 크다 보니 주식으로 돈을 꾸준히 벌 수 있단 믿음이 부족한 데다,



[최현준/서울 영등포구 : 그걸 당장 빼다가 이거 조금 플러스 됐다고 써버리면 다른 게 또 물리면 결국 플러스마이너스 0원이 돼버리니까.]



번 돈을 부동산에 우선적으로 재투자했기 때문으로 분석됐습니다.



[정승희/경기 고양시 : 전체 계좌는 한 220%? (수익이 났고) 지금은 현재 무주택이니까, 나중에 주택구입에 쓰려고 합니다.]



무주택 가계의 경우 자본이득의 70%를 부동산에 투자하는 것으로 나타났습니다.



실제로 서울 집값 매수 대금을 보면 주식이나 채권을 판 돈이 차지하는 비중은 지난해 3.1%에서 올해 1분기 4.6%까지 증가했습니다.



[석병훈/이화여대 경제학과 교수 : 수익의 극대화를 하기 위해서는 자산을 일부 옮겨서 자산 포트폴리오를 다변화하는 측면에서 부동산으로 갈 수 있는 거죠.]



예상 못 한 소득이 생겼다고 소비를 갑자기 늘릴 필요 없는 고소득층이 전체 주식의 70% 이상을 보유한 점 등도 소비 진작 효과에 부정적인 요인입니다.



다만, 지금처럼 주가가 지속적으로 상승하고 투자 층이 확대되는 상황이 계속된다면 자산가치 상승이 소비로 이어지는 자산효과도 커질 것이란 분석도 나옵니다.



주가 1만 원 오를 때 130원 썼다..불어난 돈 어디로 (2026.05.10 8뉴스)



(취재 : 이태권, 영상취재 : 강동철·박진호, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 권민영, 제작 : 디지털뉴스부)