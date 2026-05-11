[자막뉴스] 늑구 합성 사진 난리 난 거 보고도…본인이 합성 해놓고 "가짜 사진 조심"

배우 정윤민이 최근 소셜미디어에 올려 화제가 됐던 할리우드 스타 브래드 피트와 함께 찍은 사진이 사실은 AI로 만든 이미지였던 것으로 드러났습니다.



정윤민은 오늘(11일) 자신의 소셜미디어에 "북촌 사진 보고 브래드 피트가 내한한 거냐고 물어보시는 분들이 너무 많아서 해명 글을 올린다"며 "결론부터 말씀드리면 AI로 생성된 이미지"라고 해명했습니다.



그는 "실존 인물과 배경을 이렇게까지 정교하게 만들어낼 수 있다는 게 무서워서 경각심을 가지자는 마음으로 가볍게 공유해 본 건데 본의 아니게 큰 관심을 받게 됐다"고 말했습니다.



그러면서 "기사까지 날 정도로 기술이 발전한 놀라운 시대"라며 "다들 가짜 사진에 속지 않도록 조심하자"고 했습니다.



정윤민은 그제(9일) 자신의 소셜미디어에 "북촌의 골목길에서 빵형을 만나다니 대박"이라는 글과 함께 서울 북촌에서 브래드 피트와 함께 찍은 사진을 게시했습니다.



사진 공개 직후 소셜미디어와 온라인 커뮤니티에서는 사진의 진위 여부를 두고 갑론을박이 이어졌는데, 일부 네티즌들은 "진짜 브래드 피트가 북촌에 온 거냐"며 놀라워했지만, 또 다른 네티즌들은 "합성 느낌이 난다", "AI 아니냐"며 의혹을 제기했습니다.



이런 논란에도 정윤민은 사진의 진위 여부에 대해서는 이틀 동안 침묵을 지켰습니다.



그런데 관련 기사까지 나며 '브래드 피트 내한설'이 불거지고, 실존 인물을 활용한 AI 사진에 초상권 문제가 제기될 수도 있다는 우려가 나오자 결국 자신이 AI로 만든 가짜 사진이라고 해명에 나선 겁니다.



한편 브래드 피트는 지난 2022년 영화 '불릿 트레인' 홍보를 위해 공식 내한한 바 있습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)